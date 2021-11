Incidente a Mestre incrocio per San Giuliano. Due feriti

Precedenza saltata e scontro inevitabile. È accaduto domenica scorsa a Mestre altezza incrocio per San Giuliano. Una Wolkswagen con due persone a bordo ha invaso l’incrocio andando ad investire un Renault Clio con due coniugi bellunesi.

Entrambi gli occupanti della Clio sono rimasti feriti, illesi i due dell’auto investitrice.

Somo intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Disagi per il traffico e per il trasporto pubblico