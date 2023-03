Incendio in Via Miranese a Mestre: nessun ferito

Alle ore 10:00 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Miranese a Mestre per un incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Arrivati con il personale di prima partenza e l’autobotte e sette operatori, i pompieri hanno spento le fiamme che hanno interessato un divano nella zona giorno dell’abitazione, mentre la persona residente si trovava già fuori.



Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di aereazione della casa e il sopralluogo per determinare le cause.