Incendiato il rifugio di un senzatetto

Un improvviso incendio, questa notte, ha distrutto il ricovero di un uomo senza fissa dimora che è rimasto ustionato

Cavarzere – Questa notte, lunedì 24 giugno, intorno alle 2:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Camillo Benso Conte di Cavour a Cavarzere, chiamati per un incendio in una casa. In realtà, come si è rivelato poi, si trattava di un vecchio garage distaccato dalle abitazioni, utilizzato come ricovero da una persona senza tetto. Quest’ultima è rimasta ferita.

Ustionato agli arti

L’uomo, ustionatosi agli arti, si è subito allontanato dal luogo prima dell’arrivo delle squadre di soccorso ed è stato trovato poco dopo nei dintorni dai carabinieri. L’uomo, fortemente dolorante, è stato assistito dai militari che hanno subito richiesto l’assistenza dei sanitari del Suem.

Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal locale distaccamento, hanno avuto il supporto delle forze di Adria, Padova e Mestre. In totale sono state impiegate due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 14 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme rimaste confinate al solo garage pieno di masserizie e sono state subito spente. Coinvolto dalle fiamme il tetto in eternit della struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima dell’alba.

Non si conoscono le cause che hanno creato il rogo e il conseguente incendio del garage.