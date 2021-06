Inaugurazione del nuovo Centro Diurno per anziani all’Istituto Gris

Una giornata importante per Mogliano Veneto. Oggi, presso l’Istituto Costante Gris in via Tommasini, è stato inaugurato il nuovo Centro Diurno per anziani.

L’istituto offrirà alla città il ricovero diurno per gli anziani presso il centro accreditato dalla Regione del Veneto: un servizio importante e innovativo che mancava in città e che darà sollievo a tanti anziani e alle loro famiglie.

Viene così recuperato l’ex edificio pediatrico progettato dal Sindaco e Ingegnere Pietro Motta Jr nel 1930 per ospitare giovani disabili.

L’edificio, abbandonato dopo un parziale crollo nel 2006, è stato eccellentemente restaurato e restituito alla città: è un immobile di pregio e con vincolo monumentale.

L’Istituto Gris ha sempre vissuto grazie alla filantropia e alla solidarietà, che oggi si rinnova grazie a nuovi benefattori che hanno permesso la realizzazione di quest’opera, finanziata interamente con fondi privati.

Un grande ringraziamento va quindi ai benefattori e a tutti coloro che hanno operato per realizzare questa splendida realtà che assicura un nobile servizio in città per i nostri anziani.

“L’auspicio è che questo sia il primo passo e la prima opera che rilanci l’Istituto Gris, un polo importante per la nostra città e di riferimento per tutto il nostro territorio”, dichiara soddisfatto il Sindaco Davide Bortolato. “Sebbene abbia avuto periodi difficili in passato, l’opera inaugurata oggi evidenzia come tutta la comunità abbia a cuore la sua ripartenza”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti