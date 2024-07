Inaugurato il Peacemakers Museum, museo dedicato alla Pace

Sorge a Derry, in Irlanda, come un faro di pace nel cuore della Storia

IRLANDA – A Derry ha aperto il Peacemakers Museum, un museo dedicato alla pace e alla comunità. Inaugurato il 22 luglio, il Peacemakers Museum si trova nel Gasyard Centre, nel quartiere Bogside di Derry. Questo sito museale offre ai visitatori la possibilità di esplorare la storia della comunità del Bogside, un quartiere a maggioranza repubblicana, nel periodo compreso tra il 1972 e il 2007. Il museo mette in evidenza i vari modi in cui gli abitanti del Bogside hanno contribuito alla transizione dal conflitto alla pace, presentando manufatti, filmati d’archivio, interviste di storia orale con cinquanta residenti locali e installazioni dedicate a punti di riferimento della città come il Free Derry Wall e gli ex appartamenti Rossville.

Il museo è progettato per essere accessibile sia ai visitatori senza conoscenze preliminari del conflitto e del processo di pace, sia ai gruppi accademici che studiano questo periodo storico.

All’interno del museo, è possibile scoprire il ruolo fondamentale delle donne e dei giovani nel percorso evolutivo sociale, con approfondimenti sui diritti delle donne, il lavoro dei sindacati e le esperienze LGBTQ+. Inoltre, viene illustrato come la cultura e lo sport abbiano contribuito a rafforzare la comunità.

Il Peacemakers Museum celebra anche il contributo di figure chiave come l’ex vice primo ministro nordirlandese Martin McGuinness, il premio Nobel per la pace John Hume e l’ex presidente della Northern Ireland Assembly Mitchel McLaughlin nello sviluppo del processo di pace.

Sviluppato dal Community Relations Council e finanziato dal National Lottery Heritage Fund, il museo si basa su alcuni principi fondamentali: partire dai fatti storici, riconoscere le implicazioni e le conseguenze degli eventi, comprendere le diverse percezioni e interpretazioni, e mostrare come eventi e attività possano approfondire la comprensione di un periodo storico, il tutto nel contesto di una società inclusiva e accogliente.

Con l’apertura di questo spazio, la città di Derry diventa ancora più interessante e meritevole di essere inclusa nell’itinerario di un viaggio.



Info utili

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: tutto l’anno, dalle 9.30 alle 17.00

Sabato e domenica: dalle 10.00 alle 16.00, da aprile a settembre

Prezzi d’ingresso: