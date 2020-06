Inaugurato ieri sera il cinema all’aperto al parco Catene

Ieri sera ha preso il via il cinema all’aperto e “bike-in” al parco di Catene. L’assessore Venturini: “Inauguriamo un’estate veneziana ricca di eventi e iniziative”

Dieci giorni di film da guardare seduti sulla propria bicicletta o su uno dei 200 posti disponibili in un’arena di 600 metri quadrati, in piena sicurezza. È stato inaugurato ieri sera il cinema all’aperto e “bike-in” al parco Catene di Marghera, una manifestazione inserita nel palinsesto di “Le Città in festa” organizzata dall’associazione Catene 2000.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla serata inaugurale era presente l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini: “Questa iniziativa inaugura un’estate veneziana che sarà sicuramente ricca di eventi – ha dichiarato. – A giorni il Comune presenterà il programma delle prossime settimane, con il cinema all’aperto che costituirà una delle colonne portanti. Ringrazio l’associazione Catene 2000 che, in collaborazione con l’Amministrazione, ha reso possibili queste dieci serate. I volontari di Catene 2000 si confermano pionieri di questa estate grazie a un allestimento molto bello, da godere in totale sicurezza. È la dimostrazione che una collaborazione positiva tra associazioni del territorio e Comune dà sempre buoni frutti, come quello di oggi”.

Alla serata era presente anche la consigliera comunale Maika Canton: “I ragazzi di Catene 2000 sono stati molto bravi e coraggiosi – ha commentato – perché ripartire dopo l’emergenza Covid è segno di grande amore per il quartiere e per i cittadini. Il parco si presta particolarmente a questi eventi”.

La manifestazione continuerà fino all’8 luglio proponendo ogni sera un film spaziando in generi diversi. Programma e dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Catene 2000.

