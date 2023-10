Inaugurata una nuova Portineria di Quartiere a Mestre

È stata inaugurata questa mattina una nuova Portineria di Quartiere in via Bissolati 20/A, nel quartiere di Altobello a Mestre. Un nuovo avamposto di comunità che si aggiunge ai presidi di Cavv-Csv di Venezia già attivi sul territorio comunale, tra questi quelli in via Piave a Mestre, a Dorsoduro e alla Giudecca a Venezia.

MESTRE – Ogni Portineria, è stato spiegato, ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità, in comune rimane l’obiettivo del contrasto alla solitudine involontaria e della volontà di generare legami sociali che intercettino i bisogni dei soggetti più fragili e, allo stesso tempo, le competenze dei cittadini che desiderano investire parte del proprio tempo a favore della comunità.

All’inaugurazione della nuova Portineria di Quartiere sono intervenuti l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e la consigliera comunale Deborah Onisto che hanno ringraziato la sezione cittadina dell’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) per aver ospitato il nuovo servizio.

“L’Ada è una delle associazioni più attive sul territorio sotto il profilo sociale, svolge molteplici iniziative in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in maniera complementare rispetto al servizi offerti dai Comuni e dalle Ulss” ha commentato Venturini ringraziando il presidente di Csv Mario Morandi per il sostegno all’iniziativa.

“L’inaugurazione di oggi è testimonianza del grande lavoro svolto dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio. La sinergia con le istituzioni è una buona pratica che permette di mettere in rete, garantire servizi e dare risposte alle persone più bisognose” ha concluso Onisto.