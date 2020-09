Inaugurata la nuova pista ciclopedonale da Zelarino a Forte Mezzacapo e al Terraglio

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Venezia per la “Settimana europea della Mobilità 2020”, un momento, questo pomeriggio a Zelarino, importante e significativo: è stata infatti inaugurata la nuova pista ciclopedonale che dalla chiesa parrocchiale, attraverso via Scaramuzza, porta dapprima a Forte Mezzacapo, e quindi, ad est, sul Terraglio o, a Ovest, sino al Tarù, con tratti di strada immersi nel verde, che costeggiano le sponde del fiume Dese, a Nord, e l’inizio del nuovo parco del Marzenego, a sud. La pista, lunga quasi 7 km, con quattro passerelle appositamente realizzate per superare altrettanti corsi d’acqua, è stata dotata di un impianto di illuminazione, di tre stazioni del bike sharing, di due fermate del bus completamente rifatte e messe a norma. Ha inoltre una larghezza ampiamente sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo di pedoni e ciclisti ed è stata ombreggiata con la piantumazione di circa 160 alberi. L’uso dei differenti materiali della pista è stato pensato per valorizzare i diversi ambiti del paesaggio attraversato. Nel centro di Zelarino è stata data così continuità ai tratti esistenti mantenendo il cemento rosso, mentre in via Scaramuzza è stato usato (come nel tratto che già esisteva) l’asfalto, fino all’ingresso del forte Mezzacapo, dove la pista è stata realizzata con materiale drenante e ghiaioso, compattato con basse dosi di cemento. Infine lungo l’argine del Fiume Dese è stato allestito un percorso drenante e ghiaioso, ma compattato con calce per renderlo meno rigido. I lavori sono cominciati alla metà di gennaio di quest’anno, ed il cantiere non si è fermato, se non per un paio di settimane, nemmeno durante il periodo del lockdown.