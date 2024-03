Inaugurata la ciclo-pedonale di Via Altinia a Bonisiolo. Altro importante tassello della rete ciclabile

Completato il collegamento tra la zona artigianale SPZ e il centro della frazione moglianese di Bonisiolo.

MOGLIANO VENETO (TV) – Sono giunti a completamento i lavori della pista ciclo-pedonale di Via Altinia, nella Frazione di Bonisiolo. Ieri mattina, l’Amministrazione Comunale ha voluto festeggiare questo bel traguardo con un brindisi insieme alla cittadinanza e alle numerose autorità presenti.

Con questo intervento, della lunghezza di 1 km, la zona artigianale SPZ trova finalmente congiungimento con il centro della Frazione di Bonisiolo, aggiungendo così un altro importante tassello alla rete ciclabile moglianese.

Il nuovo percorso, partendo da ovest, si snoda in fregio a Via Altinia (lato sud), per arrivare alla via comunale che porta al cimitero della Frazione, da dove agevolmente si raggiunge il centro tramite il percorso esistente. La nuova opera viaria della larghezza di 2,5 metri è dotata di ponticelli con parapetti metallici in corrispondenza dell’attraversamento dei fossati, oltre che di illuminazione pubblica con punti luce a LED e di un sistema di segnaletica luminosa per l’attraversamento della strada Via Grigoletto e Pasqualato in sicurezza.

L’opera, fortemente richiesta dall’Associazione di Frazione – presieduta da Mario Forestan – è stata eseguita dalla ditta Pattaro Srl e ha comportato un impegno di spesa pari a 260mila euro, ai quali si aggiungono i 490mila euro ottenuti dalle opere perequative previste con l’intervento di realizzazione del polo logistico Vega.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione della rete ciclabile sul territorio – ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato nel suo intervento – in questi cinque anni abbiamo realizzato infatti più di 5 chilometri di piste per mettere in sicurezza ciclisti e pedoni nei tratti stradali più trafficati e pericolosi. È risaputo che le piste ciclabili favoriscono l’uso della bicicletta con effetti benefici, oltre che sulla salute e l’ambiente, anche sul traffico generale» ha concluso, ringraziando i progettisti, il Geom. Comunale Marco Semenzato, Responsabile Unico del Procedimento, e tutto lo staff dell’Ufficio Lavori Pubblici.