In volo da Treviso a Vienna si sente male e muore poco dopo

È lutto in tutto il Presidio Ospedaliero di Monastier. Un malore improvviso porta via Gianpietro Scomparin, 57 anni, dal 2010 responsabile tecnico ICT.

Nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, è improvvisamente mancato Gianpietro Scomparin, tecnico informatico del Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier (TV). Una persona straordinaria, sia professionalmente che umanamente.

Gianpietro si trovava in viaggio con l’amministratore delegato del nosocomio di Monastier (TV), Gabriele Geretto, per dirigersi all’European Congress of Radiology in corso a Vienna, dove li attendeva il responsabile sviluppo del “Giovanni XXIII” Matteo Geretto. Partiti in mattinata dall’aeroporto Canova di Treviso, avrebbero dovuto raggiungere la capitale austriaca per degli incontri con aziende produttrici di apparecchiature radiologiche presenti in fiera.

Gianpietro era a bordo dell’aereo che da Treviso stava atterrando a Vienna, proprio a fianco di Gabriele Geretto. “Stavamo parlando, stava bene, nessun segno premonitore. Ho guardato per un attimo fuori dal finestrino e poi mi sono girato di nuovo verso Gianpietro e l’ho visto con la testa accasciata. Pensavo stesse riposando. Ho cercato di parlargli ma nulla – racconta sconvolto Gabriele Geretto. – È stato terribile. È arrivato immediatamente il personale di bordo che ha iniziato le manovre di soccorso, tentando per più di mezz’ora di rianimarlo con il defibrillatore.” Gianpietro purtroppo non ha ripreso conoscenza. Immediatamente soccorso da un’ambulanza che lo stava aspettando sulla pista dell’aeroporto di Vienna, Gianpietro è spirato poco dopo l’arrivo in ospedale.



La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente tra tutto il personale sanitario, infermieristico, amministrativo sia del “Giovanni XXIII” che del Centro Servizi “Villa delle Magnolie”, lasciando una tristezza immensa tra tutti i colleghi e amici che lo hanno sempre apprezzato e ben voluto per la sua simpatia, la sua ironia e voglia di scherzare, la sua bravura e il suo essere sempre positivo.

In particolare, per l’Amministratore Delegato Gabriele Geretto, “ci ha lasciato un amico, per me un fratello. Una persona sulla quale potevi sempre e comunque contare. Nel corso dei tanti anni che abbiamo trascorso assieme in azienda, Gianpietro si è sempre dimostrato una persona preparata, un genio dell’informatica, all’altezza del suo ruolo di responsabile tecnico ICT della struttura. In grado di risolvere anche i più difficili problemi informatici che potevano accadere ma soprattutto di andare d’accordo con tutti e di sorridere sempre. Una persona buona, solare, sempre disposta ad aiutare chiunque ne avesse avuto bisogno. Sono sconvolto. Ci mancherà un grande uomo” commenta Gabriele Geretto assieme al presidente Massimo Calvani, vicini alla famiglia di Gianpietro, in particolare ai figli Giulio di 19 anni e Nicolò di 21, che Gianpietro amava più di qualsiasi cosa al mondo.

Gianpietro Scomparin era nato il 9 gennaio del 1967 e viveva a Donà di Piave (VE). Dal 2010 lavorava presso il Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII come responsabile ICT.

La data dei funerali verrà stabilita successivamente al rimpatrio della salma in Italia.