In viaggio nella moda preistorica con Barbie e Ken

Un pomeriggio dedicato al tema della moda fra il Neolitico e l’Età del Bronzo, oltre a visite al villaggio palafitticolo e laboratori artistici.

REVINE LAGO (TV) – Nel weekend appena trascorso, gli esperti archeologi del Parco Didattico del Livelet di Revine Lago hanno condotto visite guidate sul tema della moda nella preistoria e hanno organizzato un laboratorio didattico, durante il quale i più piccoli hanno potuto creare vestiti per le loro bambole Barbie e Ken. Sono state inoltre organizzate escursioni alle palafitte in riva al lago e due laboratori artistici.

Il tema è stato la moda preistorica, situata tra 6.000 e 3.500 anni fa. Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, a Revine Lago, è stata condotta una visita guidata alle palafitte seguita da un laboratorio didattico, durante il quale sono stati creati outfit preistorici per Barbie e Ken. Non sono state necessarie competenze di cucito in quanto non sono stati utilizzati ago e filo, ma sono state fornite sagome di cartone per le bambole.

Ieri, invece, il Parco ha aperto le porte per visite guidate al villaggio preistorico e ha organizzato due laboratori: al mattino, i bambini hanno lavorato con l’argilla nell’officina preistorica, mentre al pomeriggio hanno creato cartoline pop-up come ricordo della giornata trascorsa al Livelet.

Durante l’orario di apertura, è stato possibile godere del parco giochi con vista sul lago, rilassarsi nei giardini ed esplorare l’ambiente circostante con un percorso informativo sui laghi. Il Livelet, infatti, è anche un punto di partenza ideale per passeggiate nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181.