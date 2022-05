In Veneto 900mila euro da Telethon

“Davanti alle sfide legate al mondo della scienza, il Veneto si conferma una fucina di idee e progetti. Su 24 proposte selezionate a livello nazionale e finanziate da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon, per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro, sette progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare sono veneti. Una dimostrazione concreta della capacità dei nostri Istituti non solo di fare ricerca ma anche di saper condividere i saperi sul patrimonio genetico, contribuendo alla nascita di nuove terapie che possono dare speranza nella lotta alle malattie ancora poco conosciute”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto complimentandosi con i vincitori del bando di concorso promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon e che ha assegnato al Veneto fondi per 900 mila euro a sostegno della ricerca sul patrimonio genetico.

“A Diego De Stefani dell’Università di Padova, insieme a Diana Pendin del Cnr di Padova, a Erika Fernandez-Vizarra dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) di Padova, a Graziano Martello dell’Università di Padova, a Leonardo Salviati dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova e ad Andrea Vettori dell’Università di Verona rivolgo i complimenti per il successo raggiunto – prosegue il Governatore del Veneto -. Un successo che dev’essere festeggiato e condiviso assieme a tutte le famiglie che ogni giorno si trovano ad affrontare sfide difficili contro malattie rare, che troppo spesso le colpiscono così da vicino. Spero che questi progetti possano dare un’accelerazione in termini di innovazione e conoscenza, per affrontare le numerose malattie rare che interessano il nostro DNA”.