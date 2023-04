In partenza la Masterclass sulla Comunicazione Efficace a cura di Marta Richeldi

L’arte di comunicare

Masterclass condotta da Marta Richeldi

Attrarre l’attenzione del pubblico, coinvolgere l’uditorio con la propria voce, gestire i movimenti del corpo, le espressioni del viso, riconoscere il contesto, adattarvisi: tutto questo è arte e si impara solo facendo.

Il mio corso è una palestra dove allenarsi, superare paure e coordinare mente e corpo per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

In partenza la nuova Materclass prevista per le date 4 – 11 – 18 – 25 Maggio che si terrà dalle ore 20.30 alle ore 22.30 online tramite piattaforma zoom.



Programma “L’arte di comunicare”

Di qualunque tipo sia la comunicazione (presentare se stessi o un prodotto, coordinare un team, tenere una lezione, intervenire ad un congresso, fare un’intervista, registrare un podcast ecc.) i nostri obiettivi saranno:

1. CHIAREZZA

2. CREDIBILITA‘

3. EFFICACIA

Imparare a generare con la voce una particolare sequenza di emozioni significa rispettare le fasi di una comunicazione efficace ed ottenere fiducia, consenso, stabilire fin da subito un’intesa, un’alleanza con il nostro interlocutore.

Verbale e non verbale sono intimamente connessi: migliorare la propria voce vuol dire contemporaneamente rendere più espressivo tutto il corpo.

Le nozioni teoriche impartite saranno sempre accompagnate da una fase esperienziale in cui i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare in prima persona ed apprendere attraverso esercizi attivi che potranno ripetere da soli.

Verranno contemporaneamente prese in considerazione tre aree:

AREA TECNICA: respirazione e proiezione del suono. Lavoro indispensabile per ottenere una voce udibile, chiara, equilibrata, piacevole.

AREA ESPRESSIVA: il paraverbale e tutte le caratteristiche espressive della voce: colore, tono, volume, tempo, ritmo, mordente. Ci alleniamo a fare in modo che la voce presenti delle variazioni, che risulti comunicativa e coinvolgente.

AREA DELL'EMOZIONE: ci esercitiamo a collegare corpo, voce ed intenzione, in maniera tale da risultare autentici e coerenti con le emozioni che vogliamo trasmettere e gli obiettivi che ci siamo prefissati. Impariamo anche a riconoscere gli stati d'animo disfunzionali e a trasformarli.

Gli incontri verranno finalizzati e personalizzati sulle specifiche esigenze del gruppo.

MARTA RICHELDI

Formatrice professionista, Vocal coach, Attrice in teatro, cinema, televisione.

Marta Richeldi si diploma presso la Scuola di Formazione per Attori del Teatro Stabile di Torino diretta da Luca Ronconi e in seguito frequenta il Corso per Attori Professionisti diretto dallo stesso per il Teatro di Roma.

Collabora con numerosi Teatri Stabili (Teatro Stabile di Torino, Teatro di Roma, Teatro Stabile del Veneto, Piccolo di Milano ecc.) sotto la direzione di registi di fama nazionale (Luca Ronconi, Federico Tiezzi, Franco Branciaroli, Carmelo Rifici, Alessandro Gassmann ecc.)

Lavora per il cinema sotto la direzione di James Ivory, Sergio Misuraca, Donato Carrisi ecc., per la televisione con Ugo Gregoretti, Andrea Porporati, Alessandro Genovesi.

Su RAIUNO è fra le protagoniste della fiction daily “Il Paradiso delle Signore”.

Si diploma presso la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale Aspic con il “Master triennale in Gestalt Counseling”, divenendo così professionista della relazione d’aiuto.

Nei suoi seminari pedagogia teatrale e counseling vengono integrati, l’utilizzo delle tecniche attoriali sono finalizzate alla comunicazione efficace in tutte le sue forme ( public speaking, video speaking, lettura podcast ecc.)

Progetta e conduce seminari in ambito aziendale (Zeiss SPA, Sòno Human Tuning APS, Nereida Agency).

E’ vocal coach personale di speaker, coach, dirigenti d’azienda, liberi professionisti ( fra gli altri: Michele D’Adamo Amministratore delegato-CEO Carl Zeiss SPA, Paola Zuliani CEO Nereida Agency, Luciana Durigon Trainer &buisness coach)

La Masterclass si terrà online tramite piattaforma zoom.

Tutto il materiale verrà fornito via mail.

Per maggiori informazioni e iscrizioni ( entro il 30 Aprile fino al raggiungimento della quota massima di 8 partecipanti ) scrivi a [email protected] o visita il sito martaricheldi.it