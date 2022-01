In Italia aprirà il primo ospedale gratuito e pubblico per cani e gatti

Tra non molto sarà finalmente realtà, un ospedale veterinario pubblico e gratuito per cani e gatti. Entro la fine dell’anno, infatti, a Roma si prevede l’avvio dei lavori per la costruzione di una struttura sanitaria per animali domestici. La conferma arriva dall’assessore all’Ambiente della giunta capitolina, Sabrina Alfonsi.

Al momento del progetto non si sa molto, ma ci auspichiamo che già dal 2023 l’ospedale veterinario si dica pronto ad accogliere cani e gatti bisognosi di cure, trattamenti e assistenza veterinaria.

Come riporta Greenme.it in questo articolo, il progetto coinvolgerà anche l’Asl Roma 3, oltre ad alcune associazioni che si occupano di tutela degli animali.

Una volta realtà, questo ospedale rappresenterà un servizio utilissimo per migliaia di cittadini con animali domestici, costretti a sborsare cifre spesso non indifferenti ai veterinari e nelle cliniche private.

Fonte: greenme.it