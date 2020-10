In alcune zone di Treviso la buona vivibilità è in pericolo. Residenti e commercianti chiedono più controlli

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sullo stato di degrado in cui versa il quartiere trevigiano che comprende via Roma, via Zorzetto, via Toniolo e la stazione degli autobus

Sono oltre 50 le persone identificate negli ultimi giorni nell’ambito dei controlli antidroga e anti-degrado nel quartiere trevigiano che comprende via Roma, via Zorzetto, via Toniolo e la stazione degli autobus.

Il contrasto allo spaccio di droga e al degrado urbano porta giornalmente sanzioni per il consumo di alcol in zone interdette, sanzioni per accattonaggio, identificazione di persone sospette, tra cui – di recente – un minorenne con 20 grammi di marijuana e un ghanese con già un ”ordine di rintraccio” dalla Questura.

A tarda sera, la situazione è pessima anche nei giardini Sant’Andrea (dei quali tutti chiedono una rivalutazione urgente a favore di bambini e anziani) e piazza Borsa, dove sono state situate delle postazioni di controllo fisse.

Nelle zone interessate alle giornate di mercato sono stati rafforzati i controlli appiedati. I controlli sono aumentati, ma residenti e cittadini, vista la pessima atmosfera, chiedono con voce unanime il posizionamento di telecamere.

La vivibilità dei residenti in zona è molto compromessa dalla pochissima illuminazione e dalla presenza di panchine che spesso fungono da ritrovo per spacciatori, barboni e ubriachi. Oltre che dai cittadini, le lamentele arrivano anche dai turisti che entrano a piedi a Treviso dopo essere scesi nella vicinissima stazione dei treni.

Intanto le attività commerciali della zona lamentano da tempo questa situazione a volte incontrollabile, tristi di un eventuale abbandono del cliente che potrebbe valutare la zona come inaffidabile.

Se non verrano adattate misure forti con un parallelo riordino dell’arredo urbano, la zona in questione potrebbe andare al collasso.

