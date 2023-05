In 1300 a Caorle per i campionati veneti assoluti

Numeri da record per per i campionati veneti assoluti di atletica che si svolgeranno questo weekend a Caorle. Tra i più attesi l’astista Elisa Molinarolo.

CAORLE – Dopo l’arrivo del Giro d’Italia a Caorle è l’ora dell’atletica. Lo stadio Chiggiato, sabato 27 e domenica 28 maggio, ospita il campionato regionale individuale assoluto, uno degli appuntamenti di maggior rilievo della stagione veneta in pista. Trentasei i titoli in palio, quasi 1300 gli iscritti per una manifestazione che comprenderà anche alcune gare di contorno per la categoria allievi.

Domenica, nella seconda giornata di gare, sarà impegnata anche l’astista Elisa Molinarolo (Fiamme Oro Padova), quest’anno vicecampionessa italiana indoor e azzurra agli Europei in sala di Istanbul, reduce dal 4.37 del 17 maggio ad Atene. In pedana, fuori classifica, pure la veronese Giada Pozzato (Atl. Brescia 1950), salita a 4.15 nel 2022 (4.20 lo scorso inverno al coperto).

Veronica Zanon (Fiamme Oro Padova) gareggerà nel triplo (13.23 il 13 maggio a Padova). Doppio impegno per Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), attesa sabato nel martello, dove troverà anche la junior Keren Mbongo (Assindustria Sport), e domenica nel disco, gara in cui sarà al via anche la junior Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport), di recente capace di superare i 50 metri (50.05).

L’azzurra del cross Michela Moretton (Atl. Ponzano) farà l’esordio stagionale nei 5000 metri. Da seguire inoltre Carol Zangobbo (Assindustria Sport) nel lungo e la giovane giavellottista Adele Toniutto (Team Treviso), quest’anno miglioratasi sino a 51.02.

Al maschile, riflettori puntati soprattutto sul 44enne Marco Lingua (Atl. Biotekna) nel martello (70.77 di stagionale) e su Aldo Andrei (Fiamme Oro Padova) impegnato nei 10.000 metri di marcia (41’34”57 il 16 aprile a Vittorio Veneto). Il 19enne Nicholas Longo (Team Treviso) sarà l’atleta da battere nel lungo (7.44 il 1° maggio a Padova).

A proposito di giovani, da seguire anche Loris Tonella (Atl. Biotekna) nei 100, Kristian Lazzaretto (Atl. Vicentina) nel giavellotto (71.80 in apertura d’anno) e la bella sfida nei 400 ostacoli tra Riccardo Ganz (Team Treviso) e Luca Ostanello (ATL-Etica San Vendemiano), entrambi in azzurro lo scorso anno ai Mondiali under 20 di Cali.

La manifestazione, organizzata dalle società Olimpicaorle e Coin Venezia, inizierà sabato alle 14. Domenica, invece, in pista dalle 10.