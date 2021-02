Imprese e Covid. Come usare al meglio le piattaforme digitali ai tempi della pandemia

Venerdì 26 febbraio terzo webinar del percorso formativo “Explora”: “Strumenti e piattaforme digitali per la gestione dei progetti in una fase di crisi”

Il tempo della pandemia ha rimodulato il nostro modo di fare business, facendo decollare lo smart working e costringendo milioni di lavoratori dei più diversi settori a prendere confidenza con sistemi e tool per organizzare il lavoro, fare riunioni a distanza, seguire corsi, condividere risultati e progetti rimanendo in contatto con i clienti. Una grande sfida da vincere che può diventare anche una grande opportunità per intercettare nuove forme di business allargate ad una sfera internazionale.

A tal fine CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia organizza per venerdì 26 febbraio un webinar dal titolo “Strumenti e piattaforme digitali per la gestione dei progetti in una fase di crisi”. L’iniziativa rientra nel progetto più ampio “Explora” realizzato in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge School.

“Nella storia economica si assiste a momenti in cui il mercato compie un vero e proprio salto non evolvendosi progressivamente secondo le logiche precedenti ma secondo nuovi scenari evolutivi – commenta il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. – Tutti noi dobbiamo osservare con attenzione i segnali che anticipano le innovazioni, per comprenderne la portata e l’intensità, al fine di reagire per tempo. Fondamentale è investire sulle persone che forniscono consulenza ad imprese e famiglie, sulle persone che guidano le aziende e gli studi professionali e sulle nuove generazioni. Il nostro obiettivo è creare valore, valore condiviso. Crediamo che la sinergia tra Banca, Impresa e Università sia fondamentale per costruire un futuro migliore.”

L’incontro online sarà tenuto da Stefano Micelli, Dean di Ca’ Foscari Challenge School, e fornirà elementi importanti alle imprese e ai professionisti per la gestione di clienti, di fornitori e del team di lavoro da remoto. Illustrerà le caratteristiche delle principali piattaforme tecnologiche per la comunicazione a distanza; gli strumenti di governo dei progetti, partendo dalla logica del kanban applicato al management digitale, ed affronterà il tema dell’innovazione, soffermandosi sul design thinking in rete per il rinnovamento di prodotti e servizi.

