Imprenditoria femminile. 200 milioni di finanziamenti MISE a sostegno

Una nuova opportunità a sostegno dell’imprenditoria femminile! Dopo le grandi difficoltà che le imprese femminili hanno subito nei due anni di pandemia, il Governo mette a disposizione misure di sostegno economico.

Da oggi 19 maggio è aperto lo sportello del Fondo Impresa femminile gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso Invitalia, con un finanziamento di 200 milioni di Euro a sostegno delle imprese femminili , nuove o già avviate.

Altri 200 milioni di Euro si aggiungeranno per le start up innovative e le nuove imprese.

Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi.



Le domande vanno inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile/presenta-la-domanda.

Le imprese femminili italiane costituiscono il 22% di quelle nazionali. Si occupano prevalentemente di manifattura, moda, ristorazione ed assistenza alla persona, servizi e durante il biennio 2020/2021 sono proprio stati questi i settori più colpiti, tanto che nel solo 2020 circa 4000 imprese femminili hanno chiuso. Inoltre, le donne sembra abbiano più difficoltà ad ottenere liquidità rispetto agli imprenditori uomini. Tutti fattori che ci fanno accogliere favorevolmente questa misura di sostegno dell’imprenditoria femminile.