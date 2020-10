Impossibile prenotare un posto in treno dopo il 12 dicembre. Perché?

Forse molti non sanno che non è più possibile prenotare un posto sui treni di Trenitalia e di Italo per dopo il 12 dicembre.

Tutte due le società sul loro sito non danno possibilità di prenotazioni dopo questa data, lo ha rivelato Dagospia, e non è spiegata la motivazione.

Secondo le due società “i calendari sono da aggiornare”. Strano, perché non era mai successo prima che non si potessero prenotare viaggi a così breve termine. Al 12 dicembre mancano poco meno di due mesi…

Il sospetto è che le due società ne sappiano più di noi e che temano per un nuovo lockdown e che abbiano sospeso le prenotazioni per non correre il rischio di rimborsi. Forse non c’è la sicurezza che gli italiani da quella data non possano più viaggiare?

