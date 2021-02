Importanti operazione condotte dai Carabinieri di Treviso

Pubblichiamo il resoconto di alcune importanti operazioni condotte dal Comando Provinciale di Treviso dei Carabinieri:

I Carabinieri della Stazione di Susegana (TV), grazie alla collaborazione del titolare di un agriturismo di Mareno di Piave (TV), sono intervenuti tempestivamente, nella serata di ieri, nei pressi del piazzale vicino alla struttura alloggiativa, dove l’uomo, nello scaricare dei bancali di legna da ardere da un autotreno, si era accorto della probabile presenza di persone presenti all’interno del rimorchio. I militari dell’Arma fermavano in effetti in loco un giovane di età fra i 20 e i 30 anni di probabile origine mediorientale, privo di documenti. Lo straniero, infreddolito e stanco per il viaggio e in condizioni precarie, veniva assistito dagli operanti ed è stato accompagnato in caserma quindi, d’intesa con l’Autorità prefettizia, momentaneamente trasferito presso una struttura di accoglienza del trevigiano. Si è accertato che il conducente dell’autotreno, un bosniaco estraneo ai fatti, proveniva effettivamente con il proprio mezzo dalla Bosnia Erzegovina dopo un viaggio durato tre giorni ed era giunto in Italia transitando dalla frontiera di Trieste. Accertamenti ulteriori in corso, a cura dei militari dell’Arma coneglianesi.

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto (TV) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Treviso a carico di P.W., classe 1997, gravato da pregiudizi. Deve scontare 2 anni e 2 mesi per resistenza a P.U. lesioni personali e rapina commessi in Castello di Godego (TV) nel dicembre 2019. Associato in carcere a Treviso (punto di contatto Maggiore Zampolli, C.te Compagnia CC Castelfranco V.)

Due furti in abitazione si sono registrati ieri sera, probabilmente ad opera degli stessi ignoti autori, nel centro di Fregona (TV). I malviventi, mediante effrazione di infissi, si sono introdotti all’interno delle abitazioni, non distanti fra loro, di due donne, asportando in un caso alcuni monili e, nel secondo, una piccola cassaforte mobile. Danni in corso quantificazione. Indagini a cura CC Vittorio Veneto

I Carabinieri della Stazione di Susegana hanno denunciato per furto L.S. classe 1979, gravata da pregiudizi, del padovano, ritenuta l’autrice di un furto in abitazione commesso il 14 gennaio scorso in danno di un 72enne di Susegana cui era stata asportata una cassaforte contenente monili e valori. (punto di contatto Maggiore Di Rezze, c.te Compagnia CC Conegliano)

