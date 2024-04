Imoco Volley sul tetto d’Italia: è 7° scudetto per le Pantere coneglianesi

Pantere campionesse d’Italia, portano a casa il 7° scudetto.

CONEGLIANO – L’epopea dorata della Prosecco DOC Imoco Volley ha visto ieri, a Firenze, aggiungersi un altro tassello pregiato per una collezione che è arrivata alla cifra di ben 23 trofei conquistati dal club gialloblù dal 2012, anno della sua fondazione, ad oggi.



Quello conquistato ieri sera in terra toscana dalle Pantere è il 7° scudetto – il 6° consecutivo – che conferma l’imbattibilità in Italia nelle finali che dura dal 3 febbraio 2019 (ultima sconfitta nella Coppa Italia con Novara).

Da lì in poi, i trofei conquistati sono stati: 15 trofei consecutivi, 5 coppa Italia, 5 supercoppa italiana e 5 scudetti.

In totale nella bacheca di Conegliano ci sono oggi 7 scudetti, 2 mondiali per club, 1 champions league, 6 coppe italia, 7 supercoppe italiane.

Finora il team guidato da coach Santarelli ha conquistato ogni competizione della stagione: la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e lo Scudetto. Il tabellone però non è ancora completo, poiché il 5 maggio a Antalya, in Turchia, si prospetta l’opportunità di un eccezionale “poker” con la SuperFinal di Champions League. In questa epica sfida, le Pantere si giocheranno il massimo trofeo continentale nel confronto cruciale contro l’Allianz Milano.

Crediti immagine: ©Rubin