Imoco sul tetto d’Europa

Un’incredibile Imoco Conegliano batte Milano e vola sul tetto d’Europa vincendo così quest’anno la quarta competizione su quattro disputate.

ANTALYA – Incredibile quadriplete per la Prosecco DOC/A.Carraro Imoco Volley che, in una tiratissima finale tutta italiana con l’Allianz Milano vince la sua seconda Champions League e il quarto titolo di una stagione letteralmente da incorniciare.

Quarto successo e terza finale con Milano, dopo quelle di Supercoppa e Coppa Italia. Il settimo scudetto, invece, è arrivato dopo le sfide con Scandicci.

Una storia che parte nel 2012 quella delle Pantere che hanno già conquistato la bellezza di 7 scudetti, 2 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 coppe Italia, 7 Supercoppe italiane. Una media unica al mondo con ben 24 trofei conquistati in soli 12 anni di attività.

In questa stagione le atlete di coach Santarelli hanno giocato 50 partite con 2 sole sconfitte (entrambe per 3-2 in gara 2 di semifinale playoff con Novara e in gara 1 di finale Scudetto con Scandicci). In Champions League con la vittoria di oggi è stato un cammino perfetto con 11 vittorie in 11 gare giocate nella stagione 23/24.

Una serata da incorniciare in questa stagione praticamente perfetta anche per la veterana gialloblu Robin “The Queen” De Kruijf, “pantera per sempre” che ha festeggiato il suo trentatreesimo compleanno ma anche l’ultima partita di una carriera straordinaria. 8 stagioni e 286 gare giocate con l’Imoco per lei, colonna degli anni più vittoriosi di Conegliano.

Ultima gara anche per altre giocatrici gialloblu: la fuoriclasse USA Kelsey “Kesh” Robinson Cook che in annate diverse è stata protagonista di 4 stagioni in gialloblù. La prossima stagione giocherà in patria dopo essere arrivata in Europa nel 2015 proprio a Conegliano con cui vinse (mettendo a terra l’ultimo pallone della finale) il primo scudetto della storia del club.

Lasceranno Conegliano anche altre giocatrici che hanno dato tanto al club veneto, come l’altra schiacciatrice USA Kathryn Plummer che cambia maglia dopo tre stagioni di grande crescita e di tante vittorie, e le italiane Alessia Gennari e Federica Squarcini.

Il tabellino

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-2

(25-14,23-25,25-19,19-25,15-9)



A.Carraro Imoco: Wolosz 3, Haak 23, Plummer 21, Robinson Cook 10, Fahr 9, Lubian 2, Squarcini ne, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf 6, Bardaro, Lanier 2, Bugg, Piani (L) ne. All. Santarelli.

Allianz: Daalderop , Bajema 1, Orro 2, Malual 3, Rettke 7, Heyrman, Castillo (L), Egonu 19, Prandi ne, Pusic (L), Candi, Folie 7, Cazaute 10, Sylla 13. All. Gaspari.



Arbitri: Mokry (Svk) e Ozbar (Tur)

Durata set: 23′,28′,25′,26′,16′

Spettatori: 9300

Note: Errori battuta: Co 14,Mi 13; Aces: 7-6; Muri: 9-8; Errori attacco: 14-15

MVP: HAAK

Photo Credits: Imocovolley.it/CEV