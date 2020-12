Immobiliare 2020/2021: dati, previsioni e consigli per i prossimi mesi

Il 2020 non è stato un anno facile per nessun settore dell’economia italiana, e anche quello immobiliare ha risentito molto delle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha infatti segnato profondamente il comparto, imponendo una consistente flessione dei prezzi degli immobili e del numero di compravendite. Un contesto di questo genere potrebbe scoraggiare chi ha intenzione di mettere in vendita un immobile, ma fortunatamente le innovazioni in atto si stanno rivelando di grande aiuto in questo senso. Vediamo in che modo.

Scendono compravendite e prezzi delle case

Il primo semestre dell’anno ha fatto registrare una forte diminuzione di transazioni: i dati parlano infatti del 21,8% in meno, con prezzi che si sono abbassati dell’1,1%; l’unica eccezione a questo proposito è rappresentata da Milano, che ha registrato un rialzo dello 0,2%. A partire dal mese di settembre la situazione ha cominciato a riprendersi lentamente, senza però riuscire ad arrestare del tutto il trend negativo che, secondo gli esperti, si protrarrà fino alla fine di questo 2020, con il numero di compravendite che potrebbe avere un ulteriore calo nell’ordine del 15-20%. E non è tutto, perché queste previsioni non tengono conto di un probabile nuovo lockdown, che non è da escludere, dato l’andamento dei contagi.

Vendere casa: come farlo nel 2020?

Come appare chiaro dai dati discussi in precedenza, vendere un immobile in questo periodo particolare può apparire un’impresa difficile ai più, che potrebbero voler rimandare il tutto a un momento meno incerto. Eppure gli strumenti per portare a termine una compravendita immobiliare anche in questa situazione insolita esistono, basta saperli sfruttare con ingegno. Proprio per via del calo dei prezzi, infatti, molti potenziali acquirenti stanno accarezzando l’idea di comprare casa, motivo per cui è bene non farsi trovare impreparati e cercare invece di andare incontro il più possibile ai loro bisogni.

In che modo agire? Prima di tutto proponendo un prezzo che sia congruo al valore effettivo dell’immobile in questione, evitando così di perdere tempo prezioso in trattative troppo lunghe e di fare richieste fuori mercato; per questo passaggio iniziale può essere utile rivolgersi a dei professionisti del settore, ad esempio valutando il tuo immobile a Treviso con Dove.it, una delle agenzie online più all’avanguardia presenti sul territorio nazionale. Nel caso in cui si voglia aumentare il valore della casa, poi, è possibile effettuare degli interventi più o meno importanti per raggiungere il proprio obiettivo.

In generale, comunque, è sempre bene rendere l’immobile il più presentabile possibile, ad esempio ritinteggiando le pareti o sistemando eventuali malfunzionamenti di impianti, con tutte le conseguenze annesse (perdite d’acqua, presenza di muffa sui muri, ecc). Questa regola di base vale ovviamente per tutti gli ambienti della casa, interni ma anche esterni, dunque senza dimenticare giardini, terrazzi e box.

Date le circostanze, poi, diventa indispensabile curare nei dettagli l’annuncio da pubblicare sul web: questo dovrà infatti contenere tutte le informazioni di base (metratura, certificazioni, prezzo e così via) e delle immagini di qualità che invoglino gli interessati all’affare a stabilire un contatto diretto e a organizzare una visita (fisica o virtuale che sia).

Come abbiamo visto, per riuscire a vendere un immobile di proprietà anche in questo periodo particolare basta seguire alcune semplici regole e non tralasciare aspetti che molto spesso sono decisivi per chi acquista.

