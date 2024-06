“Illy Art Conversations” alla Biennale di Venezia

Quest’anno Illycaffè si presenta con tre incontri alla Biennale di Venezia, sul tema “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”.

VENEZIA – Illycaffè, azienda che ha costruito da più di trent’anni un legame privilegiato con il mondo dell’arte contemporanea, torna a Venezia il 3 giugno con le “illy Art Conversations“, una serie di dialoghi sull’arte, realizzata quest’anno in collaborazione con The Human Safety Net, in cui artisti, curatori e storici dell’arte dibattono intorno a tematiche legate alla Biennale Arte 2024, “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”.

Il programma intende offrire agli appassionati d’arte uno spazio di riflessione dove approfondire e sviluppare i temi, le intuizioni e le suggestioni proposte dalla 60° Esposizione Internazionale d’Arte, di cui illycaffè è main sponsor.

Tre incontri alla Biennale di Venezia

Attraverso tre incontri si esplorerà il modo in cui l’arte può superare i confini, le barriere linguistiche e culturali, entrando in relazione con gli altri e facendosi promotrice della giustizia sociale in un mondo in cui tutti siamo, a nostro modo, “stranieri”

Il primo incontro, intitolato “The borders of ideas” si terrà lunedì 3 giugno ore 18:30, in lingua inglese con servizio di interpretariato. Saranno presenti Michael Anastassiades e Alberto Salvadori, l’evento sarà moderato da Valentina Raggi.

Il secondo incontro, dal titolo “Padiglione Italia”, si terrà l’11 giugno alle 18:30 e sarà dedicato al Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, in cui l’attenzione verrà posta sull’ascolto e sulla reciprocità, poiché “Ci si incontra per ascoltarsi e per ascoltare l’altro“. Presenti l’artista Massimo Bartolini e il curatore Luca Cerizza. L’incontro sarà moderato dalla giornalista, critica e storica dell’arte Angela Vettese.

Seguirà l’ultimo incontro, in programma per il 27 giugno alle 18:30, con un dialogo dal titolo “Art for Social Impact” fra l’artista iraniana Mehrnoosh Roshanaei e l’artista americana Tracey Snelling, autrice dell’installazione “About Us” curata da Luca Massimo Barbero e recentemente inaugurata nell’Art Studio al terzo piano delle Procuratie Vecchie e Farian Sabahi, professoressa, ricercatrice e giornalista esperta del Medio Oriente. L’incontro sarà moderato dalla giornalista di Askanews, Antonella Benanzato.