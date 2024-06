Il Volo: Capolavoro a Venezia

Il gruppo musicale Il Volo porterà per la prima volta la sua grande musica in Piazza san Marco a Venezia; il 4 luglio la tappa imperdibile del tour estivo

Tutti per uno

Il concerto di Venezia, promosso dal Comune di Venezia e Vela Spa, sarà un evento speciale in una location senza pari che permetterà ai fan del trio di immergersi nella musica di “Ad Astra”, il loro primo disco di inediti, e nei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del loro repertorio.

Il 2024 è un anno importante per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che festeggiano in musica 15 anni di carriera e lunga amicizia. Iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco D’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone, è arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno.

Da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, sono andati in onda su Canale 5.

Questa mattina, ad un mese esatto dal concerto, la presentazione alla stampa della tappa veneziana del 4 luglio nella splendida cornice del Salone da Ballo del Museo Correr. A portare il saluto del Comune di Venezia la Presidente del Consiglio comunale. L’incontro con i giornalisti è stato preceduto da una visita privata con il sindaco di Venezia nella sede municipale di Ca’ Farsetti.

Il Volo, un Capolavoro!

“Siamo orgogliosi di ospitare in quello che viene considerato il salotto più bello del mondo il concerto del trio Il Volo – ha detto il Sinsaco Luigi Brugnaro a margine dell’incontro con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – Siamo di fronte a tre giovani che in 15 anni di carriera hanno già raggiunto un successo e un consenso internazionale incredibile.

La tappa del loro tour a Venezia apre la stagione dei concerti in Piazza San Marco, dopo un ricco programma che ha coinvolto i parchi cittadini. La musica è un linguaggio universale, portatrice dei valori di pace e rispetto, che sono quelli propri della Città di Venezia. Son convinto che la serata del 4 luglio resterà impressa nella memoria e nel cuore di Ignazio, Gianluca e Piero. Li aspettiamo per applaudirli e cantare con loro”.

“Sarà la nostra prima volta in Piazza San Marco e siamo emozionati all’idea di aprire la stagione di concerti che si terrà qui. Il nostro obiettivo è quello di promuovere l’arte e la bellezza e non vediamo l’ora di festeggiare i nostri 15 anni di carriera in questa location d’eccezione.

Venezia è una città che sentiamo molto vicina, abbiamo visto la grande accoglienza che abbiamo ricevuto in questi giorni e percepiamo tanta attesa per questo concerto. Canteremo i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale e i brani del nostro primo album di inediti, “Ad Astra”. Vi aspettiamo” ha dichiarato il trio Il Volo.

Il programma ‘Tutti per Uno’

Il concerto de Il Volo aprirà un più vasto calendario di appuntamenti, promosso dal Comune di Venezia insieme a Vela spa, che vedrà esibirsi sul palco di Piazza San Marco anche i Pooh il 5 e 6 luglio, Umberto Tozzi il 7 luglio e il Coro e l’Orchestra della Fenice il 13 luglio con una serata dedicata alle musiche di Giacomo Puccini nel centenario della sua morte.

Il Volo – Capolavoro

Da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Il Volo e Friends & Partners, debutterà l’8 giugno dalle Terme di Caracalla a Roma e proseguirà con una serie di appuntamenti, fino a settembre nelle più suggestive piazze del nostro Paese.

Nel 2025 IL VOLO sarà protagonista di un tour nei palazzetti TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT che toccherà le città di Milano (11 gennaio @ Unipol Forum), Bologna (17 gennaio @ Unipol Arena), Torino (18 gennaio @ Inalpi Arena) e Roma (21 gennaio @ Palazzo dello Sport).

In autunno il trio sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina. www.ilvolomusic.com – www.instagram.com/ilvolomusic/?hl=it – www.facebook.com/ilvolomusic/