Il Venezia si aggiudica al Penzo il “match-ball” con la Juve Stabia e si avvicina alla salvezza

Nella terzultima giornata del campionato di Serie BKT, Il Venezia ospita al Penzo la Juve Stabia.

Una sfida salvezza fra le due formazioni che in classifica vede gli arancioneroverdi avanti di tre punti appena fuori la zona play out.

I padroni di casa cercano il punteggio pieno per poter affrontare le ultima due sfide con Cittadella e Perugia con maggiore tranquillità. I campani, reduci dalla clamorosa vittoria in rimonta con il Chievo tentano l’aggancio in classifica.

Mister Dionisi conferma i nove undicesimi della squadra che ha vinto in trasferta con lo Spezia, inserisce dal primo minuto capitan Modolo e Montalto, rinunciando almeno inizialmente ad Aramu e Fiordilino.

Anche Mister Caserta cambia solo due elementi rispetto alla “remuntada” sul Chievo, Vitiello al posto di Tonucci in difesa, Calvano in mediana e alza Mallamo nel tridente d’attacco con Bifulo e Forte.

Sul campo il match è molto tattico, sono gli arancioneroverdi a tenere il pallino del gioco, mostrando un palleggio leggermente più brillante degli avversari, mantenendo spesso l’azione nella metà campo degli ospiti. I campani cercano le giocate di ripartenza, ma con pochi spunti degni di nota.

La prima vera occasione arriva al 44’ per i padroni di casa: Vacca apre per Maleh, cross teso, Fazio interviene in scivolata rischiando l’autogoal. Il risultato lo sbloccano i lagunari al 45’+2: Lakicevic insiste sulla fascia e appoggia a Maleh che stoppa di petto e spara a rete di sinistro, Fazio riesce a deviare solo leggermente la traiettoria che spiazza il portiere infilandosi alle spalle di Provedel. Termina il primo tempo con tre minuti di recupero e le due squadre vanno a riposo con il Venezia avanti di una lunghezza. Nella ripresa lo Juve Stabia prova a mette dentro due forze fresche, al 50’ la prima occasione per i campani: punizione di Calò, Bifulco lancia una palla bassa verso il centro per Forte che batte Lezzerini ma l’arbitro Sacchi annulla tutto per posizione irregolare. Cominciano le girandole di sostituzioni per entrambe le squadre. Al 68’ gli arancioneroverdi hanno l’occasione per chiudere la partita: Molinaro ha campo per avanzare, cross preciso per Longo che si gira di sinistro e sfiora la traversa. Gli ospiti si fanno sempre più aggressivi e all’82’ sfiorano il pari: punizione di Calò per Melara, ma capitan Modolo ci metta una pezza. Passa un minuto e la situazione si capovolge: ripartenza in campo aperto di Longo, e all’83’ Fiordilino è libero al centro dell’area di rigore ma calcia addosso a Provedel in uscita disperata. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro Sacchi termina l’incontro con il risultato di Venezia – Juve Stabia 1-0.

Nel dopo partita Mister Dionisi ha così commentato: “Un bel risultato. Merito dei ragazzi: per me la vittoria è tutta loro. il campionato non è ancora finito però, perché il nostro obiettivo non è ancora raggiunto. I ragazzi non hanno mai mollato, neanche quando non tutti credevano in questa squadra. Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante però testa già al prossimo incontro contro il Cittadella. È indubbio però che, dopo questa vittoria, la testa sarà un po’ più libera. Finalmente ha segnato un centrocampista, sono contento per Maleh. Questa è una vittoria della squadra, dei ragazzi, la vittoria è da dedicare a tutti. Ora però non dobbiamo adagiarci, perché non abbiamo ancora acquisito la salvezza aritmetica. Oggi abbiamo disputato una gara attenta, come quella precedente, e dovremo continuare a fare questo, perché se siamo arrivati al risultato odierno il merito è veramente di tutti, che su ogni situazione hanno cercato di difendere, in tutti i modi, il goal del nostro vantaggio”.

I leoni vincono il match point salvezza, un gioco quasi sempre preciso ed ordinato ha permesso di reggere alla reazione di cuore ed orgoglio dei campani del secondo tempo. La seconda vittoria consecutiva dopo quella rimediata a La Spezia porta gli arancioneroverdi ad un solo punto dalla matematica salvezza a due gare dal termine.

Entrambe le formazioni tornano in campo già lunedì, gli arancioneroverdi affronteranno il Cittadella nell’ultima gara in trasferta della stagione, provando già a chiudere la pratica salvezza, mentre la Juve Stabia sfiderà a Castellammare la Cremonese, in una sfida vietata ai deboli di cuore.

