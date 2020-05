Il Venezia FC dona 1000 mascherine alla “Fondazione Carpinetum” dei Centri Don Vecchi di Mestre

Vicini al territorio in un momento difficile per tutti. Il Venezia FC, grazie alla collaborazione con l’Official Supplier IVS, ha donato oggi 1000 mascherine alla “Fondazione Carpinetum” dei Centri Don Vecchi di Mestre.

La consegna è avvenuta presso la Parrocchia di Carpenedo alla presenza del Direttore Generale del club arancioneroverde, Dante Scibilia, del presidente della Fondazione nonché parroco della Parrocchia di Carpenedo Don Gianni Antoniazzi e del consigliere della Fondazione e presidente dell’associazione di volontari “Il Prossimo” Edoardo Rivola.

“Il Venezia FC in un momento difficile come quello che stiamo attraversando ha intrapreso diverse iniziative di solidarietà nei confronti dei più bisognosi – ha affermato il DG Dante Scibilia – ed anche oggi, attraverso questo gesto, vogliamo mostrare la nostra vicinanza al territorio veneziano ed alle persone più anziane, che sono le più vulnerabili e colpite da questo terribile virus.”

“La fondazione Carpinetum e la parrocchia di Carpenedo esprimono profonda gratitudine al Venezia FC. – ha dichiarato Don Gianni – Il calcio e lo sport in genere diventano nobili e ricchi di valore quando condividono le fatiche e i pesi del territorio in cui vivono. Questo gesto e gli altri segni di sostegno fraterno sono benedetti dal Signore e sollevano la speranza per il futuro. Grazie di cuore.”

Commenta la news

commenti