Il Venezia FC alla Regata Storica con una Caorlina arancioneroverde

Il Venezia FC parteciperà alla Regata Storica di domenica 6 settembre come non aveva mai fatto in passato: per la prima volta infatti, una Caorlina arancioneroverde sfilerà durante il celebre corteo storico che precede le gare con a bordo l’equipaggio del Gruppo Remiero Calcio Cà Vio, capitanato da Enzo Lidiano, indossando il nuovo Home Kit 2020/21 del Venezia FC.

Alla Regata Storica, appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia, parteciperanno inoltre in veste istituzionale anche il Direttore Sportivo Mattia Collauto ed il Segretario Generale Davide Brendolin, che saranno presenti sulla “Machina”, scenografico palco galleggiante posto davanti al palazzo di Ca’ Foscari.

