Il Venezia affonda a Reggio Emilia: Okereke illude poi solo Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 3-1

REGGIO EMILIA – In occasione della nona giornata di Campionato di Serie A, i ragazzi di Paolo Zanetti sono ospiti del Sassuolo. Gli arancioneroverdi si presentano al Mapei Stadium forti della vittoria di lunedì sulla Fiorentina con la voglia di portare a casa il quarto risultato utile consecutivo.

I padroni di casa scendono in campo reduci dal pareggio in trasferta con il Genoa (2-2). I neroverdi, con dieci punti in meno rispetto alla stagione precedente, cercano la vittoria per riscattare un inizio stagione non propriamente brillante.

Parecchi gli indisponibili nelle file del Venezia: Aramu fermo per malattia, Johnsen, Ala-Myllymaki e Vacca sono infortunati, Heymas per motivi personali.

Mister Zanetti schiera il 4-4-2: trovano posto sulle fasce Crnigoj e Kiyine, in avanti la coppia d’attacco Okereke – Henry.

L’ex Dionisi opta per il 4-2-3-1 confermando l’undici titolare dello scorso match con il Genoa: Scamacca come unica punta con Berardi, Raspadori e Djuricic a supporto.

In campo le due formazioni sono molto equilibrate e giocano con buoni ritmi.

Al 28’ Alessio Dionisi è costretto a sostituire Djuricic che avverte problemi muscolari. Entra al suo posto Traore.

Al 32’ sono i leoni a sbloccare il risultato: Ampadu verticalizza per Okereke che dal limite libera un tiro a giro di destro che va ad infilarsi sul sette di destra alle spalle di Consigli. Sassuolo 0, Venezia 1.

Il goal arancioneroverde dà una scossa agli emiliani e la reazione non tarda ad arrivare.

Al 37’ il Sassuolo trova la rete del pari: Berardi supera la linea difensiva sui venti metri e fa partire un sinistro preciso sull’angolino basso bucando un incolpevole Romero.

Passano quattro minuti ed al 41’ sono i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio: Berardi si fa spazio in area, recupera un rimbalzo e conclude con un rasoterra centrale, Romero fa il miracolo e riesce a respingere il tiro.

Al 44’ sono i lagunari a rendersi pericolosi sottoporta: Kiyine lancia Okereke in campo aperto, il settantasette arancioneroverde libera il destro che va ad impattare su Chirichies intervenuto in scivolata. La sfera termina in corner.

Il direttore di gara concede tre minuti di recupero oltre il quarantacinquesimo.

Nella ripresa Zanetti decide di lasciare negli spogliatoi Busio, al suo posto entra Dom Peretz.

Il Sassuolo ha messo la freccia e mette sempre più in difficoltà la retroguardia lagunare.

Il vantaggio per i padroni di casa arriva al 50’: L’azione parte da calcio d’angolo, crosso in area, interviene di testa Henry che disturbato da Ferrari insacca nella propria rete. Sassuolo 2, Venezia 1.

I neroverdi continuano a spingere e sfiorano nuovamente il goal al 56’: uno-due di Raspadori con Scamaccia, perfetta uscita bassa di Romero e palla in corner.

Al 58’ Zanetti chiama una doppia sostituzione: forze fresche in attacco con Forte al posto di Henry, in mediana esce Crnigoj e al suo posto entra Sigurdsson.

Ancora Sassuolo pericoloso al 64’: Traore pennella in area per Toljan che libera Berardi, piattone, Romero si rifugia in corner.

Terzo sigillo per gli emiliani al 66’: Raspadori lancia Frattesi che si infila centralmente in area, destro e palla che passa sotto le gambe di Romero. Sassuolo 3, Venezia 1.

Al 69’ doppia sostituzione per entrambi gli allenatori: Dionisi è costretto a cambiare Chiriches per problemi fisici, al suo posto entra Ayhan. Defrel prende il posto di Scamaccia. Zanetti richiama Ampadu, al suo posto Tessmann, forze fresche in fascia, Mazzocchi prende il posto di Ebuehi.

Al 73’ viene annullata una rete agli arancioneroverdi: Sigurdsson inventa un passaggio perfetto per Forte che di sinistro buca Consigli. Il guardalinee alza la bandierina e Di Martino annulla il goal, fuorigioco.

Al 79’ Forte si vede annullare nuovamente una rete per offside su cross di Kiyine.

All’83’ ultimi due cambi per Dionisi: finisce la sua gara Berardi, al suo posto entra Enrique, lascia il campo anche uno stremato Frattesi, al suo posto entra Muldur.

Ultima occasione per i padroni di casa all’88’: Defrel in ripartenze per Muldor che si infila in area, Romero attento riesce a chiudergli lo specchio.

Al termine del tempo regolamentare, il signor Martino concede tre minuti di recupero.

Al 92’ una fiammata finale arancioneroverde: da calcio d’angolo interviene Ceccaroni di testa, Lopez salva sulla linea a portiere battuto.

Al 93’ con il triplice fischio del direttore di gara termina la partita con il risultato finale di Sassuolo – Venezia, 3-1.

I leoni tengono bene il campo per un tempo ma dopo il primo squillo di Okereke sono i padroni di casa a salire in cattedra. Nel secondo tempo i lagunari risentono delle pesanti assenze e non riescono a recuperare il risultato. Forte riesce ad andare a rete per ben due volte ma in entrambe le occasioni la bandierina alzata del guardalinee ha soffocato nella gola dei circa 300 tifosi arancioneroverdi presenti a Reggio Emilia, l’esultanza per la rete del nove lagunare.

Nella prossima giornata di campionato si gioca il turno infrasettimanale, i ragazzi di mister Zanetti ospiteranno martedì alle 18,30 al Penzo la Salernitana mentre la squadra di Dionisi sarà ospite della Juventus.

IL TABELLINO:

U.S. Sassuolo: 47 Consigli, 6 Rogerio, 8 Lopez, 10 Djuricic, 16 Frattesi, 18 Raspadori, 21 Chiriches, 22 Toijan, 25 Berardi, 31 Ferrari, 91 Scamaccia. A disposizione: 24 Satalino, 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 20 Harroui, 23 Traore, 77 Kyiriakopoulos, 92 Defrel, 97 Hernrique. Allenatore: Alessio Dionisi

Venezia FC: 88 Romero, 14 Henry, 22 Ebuehi, 23 Kiyine, 27 Busio, 30 Svoboda, 32 Ceccaroni, 33 Crnigoj, 44 Ampadu, 55 Haps, 77 Okereke. A disposizione: 1 Maenpaa, 91 Neri, 3 Molinaro, 7 Mazzocchi, 8 Tessmann, 9 Forte, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 19 Bjarkason, 28 Schnegg, 31 Caldara, 42 Peretz. Allenatore: Paolo Zanetti

Marcatori: 32’ Okereke (Ven), 50’ Henry (A. Ven), 67’ Frattesi (Sas)

Direttore di gara: Di Martino di Teramo – Assistenti: Pagliardini di Arezzo e Affattato di Verbania – Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria – V.A.R.: Mazzoleni di Bergamo – A.V.A.R.: Colombo di Como.

Crediti fotografici: Facebook @veneziafc