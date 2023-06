Il valore della fratellanza può trasformare il mercato in senso più solidale? Risponde il Prof. Zamagni

CITTÀ DEL VATICANO – La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice raggiunge i suoi 30 anni di vita. In occasione della conferenza internazionale celebrativa, svoltasi il 5 e 6 giugno presso l’Aula Nuova del Sinodo in Città del Vaticano, il tavolo dei relatori ha visto alternarsi autorevoli rappresentanti delle istituzioni ecclesiali e aderenti alla Fondazione che svolgono un ruolo di responsabilità nell’accademia, nel mondo dell’impresa e del credito, nel settore non profit e del volontariato internazionale.

Tra loro, il prof. Stefano Zamagni, Docente di Economia all’Università degli Studi di Bologna e già Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, a cui abbiamo rivolto una importante domanda: il valore della fratellanza può trasformare il mercato in senso più aperto e solidale? Ecco la sua risposta.

Guarda il video su YouTube.