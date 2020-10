Il timore di chiusure generalizzate ha provocato un aumento di acquisti nei supermercati

Già da ieri pomeriggio, all’annuncio della prossima emanazione del nuovo dpcm con il timore di chiusure generalizzate, molti veneziani si sono fortemente preoccupati e si sono precipitati nei supermercati per fare rifornimento di generi di primo consumo.

È iniziata così una corsa ai carrelli con notevole aumento dell’afflusso ai banchi dei generi alimentari e non solo. L’aumento delle vendite è stato stimato tra ieri e questa mattina di circa il 30% in più.

Nulla da paragonarsi alla corsa scatenatasi nei primi giorni del marzo scorso quando fu emanato il lockdown totale, tuttavia una certa inquietudine tra gli acquirenti si è notata.

Al Panorama, supermercato storico di Marghera, gli addetti alle vendite hanno registrato un notevole aumento degli acquirenti e le code alle casse si sono infoltite.

Le solite discussioni, che le cassiere devono sostenere con i clienti nervosi e che indisciplinatamente non vogliono indossare la mascherina o la indossano in modo improprio, sono aumentate per l’impazienza e il timore della nuova situazione dei molti acquirenti.

L’allarmismo generatosi sta rientrando tuttavia visto che il nuovo dpcm, appena emanato, non contiene restrizioni ai movimenti.

Fonte: it.geosnews.com

