Il Teatro Stabile del Veneto entra in “Fabulamundi Playwriting Europe”

Il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale entra tra i partner associati di “Fabulamundi Playwriting Europe”, un progetto di cooperazione internazionale per sostenere e promuovere la drammaturgia contemporanea europea.

Fabulamundi, nato nel 2012, è un progetto curato da PAV, società romana attiva da anni nelle performing arts, che vanta una rete di collaborazioni diffusa in diciotto paesi europei di cui dieci partner ufficiali (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna) e otto gemellati (Portogallo, Islanda, Scozia, Finlandia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Bosnia Erzegovina e Turchia). Una mappatura autoriale che ad oggi può contare su un archivio digitale di 1100 testi di drammaturghe e drammaturghi internazionali in rappresentanza di 16 paesi e 1664 traduzioni in 24 lingue.

Nell’autunno del 2022 Fabulamundi ha ottenuto per la quarta volta il finanziamento di Europa Creativa con New Voices, un percorso triennale (2023-2025) rivolto interamente alle nuove generazioni in formazione in cui oggi fa il suo ingresso anche il TSV-Teatro Nazionale come partner associato. Un osservatorio di scritture, di dispositivi di formazione e di creatività, che investe nelle nuove generazioni e nei processi creativi con l’obiettivo di avvicinarle alla drammaturgia contemporanea.

Cuore dell’azione progettuale 2023 di Fabulamundi New Voices sono, infatti, le giovani generazioni di autrici e autori europei che avranno l’opportunità di crescere, formarsi e circuitare grazie alla costituzione di una comunità artistica internazionale di riferimento. Sostenere la drammaturgia contemporanea europea e il suo ricambio significa non solo creare occasioni di promozione e produzione della creatività emergente ma favorire la crescita di un ecosistema intergenerazionale di confronto e di scambio. Ponendo sempre grande attenzione all’equilibrio di genere, alla sostenibilità e alla digitalizzazione come capisaldi del proprio paradigma costitutivo.

Dopo una prima settimana di incontri già svolta lo scorso giugno a Roma, nell’arco del triennio la community internazionale di 19 drammaturghi e drammaturghe di New Voices sarà impegnata in un esteso programma di workshop, che coinvolgeranno anche il TSV con i suoi teatri, sviluppati localmente in ciascun paese partner e amplificati a livello internazionale grazie a uno schema di mobilità gemellata.

PARTNER FABULAMUNDI NEW VOICES:

PAV (Italia – project leader) | Associazione culturale Area06 (Italia) | ITZ – Interkulturelles Theaterzentrum Berlin e.v. (Germania) | European Theatre Convention (Germania) |Theatre Ouvert (Francia) | La Mousson d’ètè (Francia) | Sala Beckett (Spagna) | Teatrul Odeon (Romania) |Universitatea de arte Targu Mures (Romania) | Wiener Wortstatten (Austria) | Culture Action Europe (Belgio) | Divadlo Letì (Rep. Ceca) | Hartefakt fond fondacija (Serbia).

ASSOCIATED PARTNERS FABULAMUNDI NEW VOICES:

Fondazione Piccolo Teatro Milano-Teatro d’Europa (Italia) | Fondazione Scuole Civiche di Milano (Italia) | Aps Amleta (Italia) | Teatro Stabile del Veneto (Italia) | ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione (Italia) |Associazione Santacristina Centro Teatrale (Italia) |Associazione Teatro di Roma (Italia) |Eccom (Italia) | Teatro Libero Palermo Onlus (Italia) |Artcena (Francia) |Geisslers Hofcomoedianten z.s. (Rep. Ceca) |Teatrul Ariel (Romania) |SisterinArt (Polonia).