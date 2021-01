IL TEATRO INCONTRA LIVE PERFORMING SBARCA SULLA WEB TV

In questo momento in cui i teatri sono chiusi, nonostante siano considerati luoghi sicuri, vediamo sempre di più messe in ginocchio le compagnie indipendenti (e non solo) che adesso si chiedono cosa sarà di loro.In realtà ci rendiamo conto di come la situazione fosse decisamente problematica già prima dell’emergenza pandemica,portando all’esasperazione i problemi irrisolti da decenni.

DA QUI LA NECESSITÀ DI CREARE PUBBLICO, SEPPUR VIRTUALE, PER LE COMPAGNIE INDIPENDENTI.

ED È PROPRIO PER QUESTO CHE IL TEATRO INCONTRA LIVE PERFORMING, GRAZIE A MM EVENTI DI MARIA MEONI, SBARCA SULLA WEB TV ON DEMAND.

Ogni martedì alle ore 21:00 su LASTTV.IT si potrà assistere a spettacoli di danza.

Dal 15 dicembre 2020 al 16 febbraio 2021 si alterneranno le seguenti compagnie:

Off balance Collettivo Contemporaneo, dir.artistica Massimo Perugini

Step Junior Academy, dir.artistica Debora Ferrato

SBAM, dir.artistica Melissa Zuccalà

Vere Sustanze, dir.artistica Michael D’Adamio

Venezia Balletto, dir.artistica Sabrina Massignani

Bagart Ballet Company, dir.artistica Barbara Gatto

RIDA Junior Company, dir.artistica Andrea Palombi

Kseji Dance Company, dir.artistica Alekseji Canepa

Our Contemporary Ballet, dir.artistica Elena Turchi

Baduclan Dance Company, dir.artistica Leandro Annese

Il Balletto di Siena, dir.artistica Marco Batti

Atzewi Dance Company, dir.artistica Alex Atzewi

Un incontro tra Teatro e le varie declinazioni delle arti performative che si intrecciano e si lasciano il posto a passo di danza, di musica e di recitazione.

Maria Meoni

Member of International Dance Council

