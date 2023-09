Il Teatro come ribellione culturale: nasce TUC TEATRO

Appuntamento questa sera, lunedì 18 settembre, ore 21.00, nella parrocchia di San Pietro Orseolo a Venezia: open day per conoscere i protagonisti, il progetto, i laboratori di teatro per scuole, bambini, ragazzi e adulti. In prima linea Claudia Bellemo, Gianluca Da Lio, Ilaria Schio, tutti under 35.

MESTRE – Il teatro come strumento attivo di cultura, di formazione, di umanità. Tuc teatro è una nuova realtà artistica del territorio di Venezia impegnata nella produzione teatrale e nella formazione.

A siglare questo nuovo sodalizio sono due giovani attori mestrini, diplomati all’Accademia Teatrale Veneta, Claudia Bellemo e Gianluca Da Lio, partner artistici di lunga data con alle spalle anni di laboratori teatrali nelle scuole, seguitissimi corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti ma soprattutto tanto palcoscenico in spettacoli e rassegne spiccatamente dedicate al teatro ragazzi ma non solo.

Insieme ai due attori il prezioso contributo di Ilaria Schio, educatrice teatrale di lunga esperienza nonché lavoratrice da anni nel settore delle produzioni artistiche e negli eventi culturali, a completare il trio con un punto di vista più orientato alla formazione e alla didattica, con particolare attenzione ai più piccoli.

Il team si allarga poi a altre figure, tutte professioniste del settore cultura: Daniele Schio, tecnico audio e luci, Virna di Lenardo, storyteller, Massimo Molin, organizzatore, Giorgia Danieli, assistente di produzione, Katiuscia Bonato, attrice, Moreno Corà, attore, in quanto soci fondatori, componendo così un nuovo soggetto artistico attivo sul panorama veneziano e veneto in generale.

“In un mondo che slega e in cui l’individuo è sempre più solo – spiega Gianluca Da Lio – è ribelle chi cerca di creare un senso di comunità. Il teatro serve a questo. E’ un collante, un legame, un filo rosso, un riparo nella tempesta. E di tempeste ne abbiamo avute tante in questi anni, tra pandemia e guerra. Le persone hanno bisogno di tornare a vivere il presente insieme, sentendosi parte di una vera comunità”.

“A livello educativo – aggiunge Ilaria Schio – il teatro è il più grande esempio di apprendimento per pratica e scoperta. Ogni cosa che riguarda se stessi, il proprio corpo, il movimento nello spazio e la gestione delle proprie emozioni viene sperimentato praticamente, attivamente dal bambino. E’ un’attività “a tutto tondo” che crea relazione e complicità tra i vari partecipanti, tutti membri attivi di una comunità di apprendimento dove il successo del singolo diventa conquista del gruppo”.

“A Teatro avvengono dei miracoli – aggiunge Claudia Bellemo– non saprei come meglio definirli. Guido da più di sette anni dei laboratori di teatro a Mestre e ho avuto modo di incontrare tantissime persone: ci sono dei ragazzi che entrano in sala e non sollevano gli occhi dal pavimento e che invece alla fine dell’anno sono col sorriso sul volto di fronte a duecento persone; altri che sputano un migliaio di parole al secondo e poi si appassionano di Shakespeare, alcuni che sembrano spaccare il mondo e poi si commuovono in un abbraccio. Le persone, soprattutto gli adolescenti, hanno bisogno di contatto, in particolare dopo la pandemia. Il Teatro, inteso non come intrattenimento ma come contenitore d’umanità, è oggi lo strumento migliore per tornare a farci sentire parte di qualcosa di più grande di noi, qualcosa che ci avvolge tutti: il racconto che l’essere umano fa di se stesso, dei propri limiti, delle proprie gioie e delle proprie brutture. TUC è nato con la volontà di rispondere alla domanda “perché” con un “perché no?” “.



Obiettivo è anche quello di formare il pubblico del teatro di domani, con offerte di qualità e in grado di stimolare in modo attuale, ma senza dimenticare l’eredità del passato.

Tra i progetti artistici in cantiere per le famiglie “Hansel e Gretel – storie di paure” una riscrittura della famosa fiaba in cui stavolta sono i due protagonisti ad abbandonare i genitori e affrontare così i loro timori più grandi; “Elfi Ribelli” uno spettacolo interattivo per tutti dedicato al coraggio di essere originali, nonostante le imposizioni sociali; infine per i più grandi è in avvio il progetto “Turandot – fiaba di violenza” una riscrittura originale del testo del Gozzi con un focus sulla violenza di genere.

