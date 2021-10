Pubblichiamo comunicato inviatoci dalla Senatrice Orietta Vanin:

“IL TAR BOCCIA IL RICORSO SULL’INCENERITORE DI FUSINA: IL MIO APPOGGIO A COMITATI ED ASSOCIAZIONI CHE L’HANNO PRESENTATO



La sentenza del Tar sull’inceneritore di Fusina boccia il ricorso contro il raddoppio dell’impianto di Fusina presentato da comitati e associazioni ambientaliste, il tutto pare, per vizi procedurali.

Dopo l’interrogazione parlamentare che ho presentato in merito (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1299503/index.html) e le varie azioni intraprese, mi schiero ancora una volta dalla parte dei Cittadini, dei Comitati e delle Associazioni che chiedono che sia salvaguardato il loro diritto alla salute.

Il ricorso era stato presentato dopo l’evidenza di vistose irregolarità e gravi inadempienze della Società Ecoprogetto-Veritas sull’impianto e sulla sua gestione e sulle lacune da parte degli organi di controllo. L’avvio della Linea 1 di produzione è avvenuto senza preventive indagini sulla ricaduta degli inquinanti così come sono state assenti le successive verifiche previste dalla VIA.

Sono state disattese anche le misure previste dal piano approvato dalla Regione Veneto che prevedeva misurazioni in 6 punti fissi per rilevare presenza di acido cloridrico, acido fluoridrico e ammoniaca, così come assenti le centraline mobili per il rilevamento di agenti inquinanti come particolato, metalli diossine, Nox e altri.

Il rischio che si ravvede è che l’inceneritore di Fusina sia estremamente nocivo per salute ed ambiente. Si è già palesata l’ipotesi che qui siano bruciati i fanghi tossici provenienti dalle zone inquinate dai PFAAS andando drasticamente ad incidere sulla salute delle persone e sulla qualità dell’aria, già ampiamente compromessa.

Non possiamo permetterlo.

Orietta Vanin

Senatrice del M5s

Commissione Istruzione e Cultura del Senato”