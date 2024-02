Il successo straordinario per la Domenica al Museo, offre ingresso gratuito ai musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

ITALIA – Nella giornata di domenica, i musei, le gallerie d’arte e i parchi archeologici statali hanno sperimentato un flusso straordinario di visitatori. Questo fenomeno, testimoniato dai dati preliminari, è una prova tangibile dell’amore e del legame profondo che il popolo italiano nutre nei confronti del proprio patrimonio culturale.

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Sottolineando l’impegno costante nel valorizzare al meglio i luoghi distintivi della geografia identitaria nazionale.

La “#domenicalmuseo”

La #domenicalmuseo, un’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Ha dimostrato di essere un vero e proprio catalizzatore per il turismo culturale in Italia.

I primi dati provvisori raccolti testimoniano la portata straordinaria dell’evento. Il Parco archeologico del Colosseo ha registrato un afflusso di 19.728 visitatori, seguito dall’Area archeologica di Pompei con 13.814 e dalla Reggia di Caserta con 13.258 visitatori. Ma non sono mancati altri luoghi di grande interesse, come il Pantheon con 11.536 visitatori e le Gallerie degli Uffizi con 9.001.

La diversità e la ricchezza del patrimonio culturale italiano sono state celebrate in numerosi luoghi, tra cui il Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX, visitato proprio in questa occasione dal Ministro della Cultura.

In aggiunta ai dati già citati, vanno menzionati i 18.169 visitatori del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 6.433 visitatori delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli, che hanno contribuito ulteriormente al successo dell’iniziativa.

L’entusiasmo dimostrato dai visitatori testimonia l’importanza di promuovere e preservare il patrimonio culturale italiano, non solo per le generazioni presenti, ma anche per quelle future. È un segnale di quanto il tessuto culturale del Paese sia vivo e vibrante, pronto ad accogliere e ispirare chiunque voglia scoprirlo.