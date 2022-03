Il sindaco Luigi Brugnaro incontra Marco Zennaro

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha incontrato nel primo pomeriggio alla Smart Control Room del Tronchetto Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano rientrato in Italia domenica, bloccato per un anno in Sudan.

L’ingegnere veneziano Marco Zennaro era rimasto bloccato a Khartum, in Sudan, per oltre dieci mesi, per quella che doveva essere una semplice controversia commerciale. Malgrado i procedimenti penali contro di lui fossero caduti, a tenere lontano dalla famiglia il veneziano era un’appendice civile, che ha allungato forzatamente i tempi di permanenza del 47enne in Sudan.