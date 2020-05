Il Sindaco è preoccupato. “Facciamo presto a riaprire tutto”

Il Sindaco Luigi Brugnaro è preoccupato per Venezia. Durante un incontro ha precisato che le chiusure per contenere la pandemia di coronavirus sono costate al Comune di Venezia ben 115 milioni di euro.

Non va meglio la situazione dell’ACTV per la quale c’è un ammanco di 100 milioni di euro “Abbiamo dovuto anticipare la cassa integrazione dei lavoratori con la liquidità aziendale visto che non abbiamo ricevuto ancora neanche un soldo.”.

Ed ancora “ L’obiettivo è quello di salvare l’azienda non ritenendo possibile una gestione privatistica.”. Intanto è in dirittura di arrivo un piano più vasto per la mobilità cittadina.

Il Sindaco fa un appello per sbloccare tutto, bar, ristoranti, parrucchieri e stabilimenti balneari tenendo naturalmente conto di tutte le attenzioni sanitarie necessarie.

Fonte: La Voce di Venezia

