Il sindaco Brugnaro saluta il comandante Cocco e dà il benvenuto al colonnello Guaschino

In occasione dell’avvicendamento al comando del Reggimento Lagunari “Serenissima”, previsto venerdì 16 ottobre, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti, in visita istituzionale, il colonnello Roberto Cocco, che ha salutato e ringraziato per il lavoro svolto, e ha dato il benvenuto al colonnello Claudio Guaschino, che sarà il nuovo comandante.

