Il Sindaco Bortolato: “Forza Marta, ti aspettiamo!”

Il Sindaco Davide Bortolato questa mattina ha incontrato i giornalisti. L’aggressione subita ieri pomeriggio da Marta Novello ha scioccato la città. Soprattutto se si pensa che ad accoltellare una ventina di volte la giovane studentessa moglianese, è stato un ragazzino di soli 15 anni.

“Appena ricevuta la notizia di questo fatto increscioso, sono rimasto assolutamente attonito, la nostra città non ha mai avuto episodi del genere. Sono scioccato, esattamente come tutta la cittadinanza che in questo momento si stringe intorno ai parenti e agli amici di Marta”.

“Un ragazzino di neanche 16 anni che compie un atto del genere – prosegue il Primo Cittadino di Mogliano Veneto – è assolutamente fuori da ogni schema. L’unica cosa che ho ipotizzato, è che per commettere un atto criminale del genere potesse essere sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”.

“È un caso isolato, non vi è storia in città di fenomeni del genere. Venti coltellate esprimono la ferocia di questo gesto omicida ingiustificato. Confido nella giustizia italiana che spero sarà intransigente nei confronti di chi ha provato a togliere la vita a Marta e non merita alcuna tolleranza”.

“In questo momento, l’augurio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, è che Marta si riprenda al più presto e possa tornare a casa. Forza Marta ti aspettiamo!”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti