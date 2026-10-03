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Il Sei Nazioni resta a Monigo

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Confermato anche quest’anno lo Stadio Monigo di Treviso come casa per le gare interne della Nazionale Italiana Under 20 per il Sei Nazioni 2027

TREVISO – Treviso si conferma la casa del rugby giovanile italiano. Anche nella prossima edizione del Sei Nazioni 2027 infatti, tutte le gare interne della Nazionale Italiana Under 20 si disputeranno allo Stadio Monigo.

Un prato che negli anni è diventato teatro di prestazioni storiche ed indimenticabili come la vittoria contro l’Inghilterra (prima volta in assoluto a livello U20 contro di loro) nell’edizione 2022 o il netto trionfo sulla Scozia per 47-14 nel 2024.

Una scelta, quella fatta dal Consiglio Federale della FIR, perfetta continuità tecnica e logistica con l’attività di URC della franchigia del Benetton Rugby, squadra da cui provengono molti dei migliori talenti azzurri e che è tra le eccellenze nazionali.

Il torneo, che avrà luogo tra febbraio e marzo, darà il modo di vedersi affrontare i migliori prospetti del rugby europeo, in un contesto già palcoscenico di molte sfide internazionali.

Gli Azzurrini giocheranno in casa la prima gara nel fine settimana del 12-14 febbraio con l’Irlanda. Tra il 5 e il 7 marzo invece sarà la volta della Francia. Il weekend successivo Monigo sarà teatro del match di chiusura con il Galles. La Nazionale invece giocherà in trasferta contro la Scozia e la temibile Inghilterra.

Le dichiarazioni

Queste le parole del Presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo: «Rinnovare la fiducia al Monigo per le gare interne dell’Under 20 nel Sei Nazioni 2027 è un atto dovuto verso una piazza che ha sempre risposto con entusiasmo e competenza. Questo impianto garantisce una continuità logistica e tecnica fondamentale con il percorso d’alto livello dell’URC, grazie alla preziosa collaborazione con il Benetton, offrendo alle future stelle del rugby azzurro lo scenario ideale per crescere e confrontarsi con i migliori talenti del continente».

Il Presidente del Benetton Treviso, Antonio Pavanello: «La conferma di Monigo come casa della Nazionale Under 20 anche per il Sei Nazioni 2027 è motivo di grande soddisfazione per Benetton Rugby. Negli ultimi anni abbiamo visto tanti giovani talenti vivere qui tappe importanti del proprio percorso e credo che poter giocare in uno stadio abituato al rugby internazionale, davanti a un pubblico che si è sempre dimostrato molto caloroso, rappresenti un valore aggiunto per gli Azzurrini. Crediamo molto nello sviluppo dei giovani e nella necessità di creare per loro contesti di alto livello nei quali potersi confrontare, crescere e maturare esperienza. Il fatto che Treviso continui a essere scelta per appuntamenti di questo livello conferma inoltre la centralità che questo territorio ha nel movimento rugbistico nazionale. Sono certo che, come accaduto nelle passate edizioni, il pubblico di Monigo saprà accogliere e sostenere gli Azzurrini».

Il commento di Mario Conte, sindaco di Treviso: «Treviso è la capitale del rugby italiano e siamo particolarmente felici e orgogliosi che lo Stadio di Monigo venga confermato come la casa della Nazionale Under 20 anche per il Sei Nazioni 2027. Qui il rugby è parte della nostra identità, è passione, tradizione e soprattutto cultura sportiva, alimentata ogni giorno dalle nostre realtà, ma anche da atleti, famiglie e tantissimi appassionati. Vedere scendere in campo nella nostra Città i migliori giovani talenti italiani ed europei rappresenta una grande opportunità e conferma Treviso come punto di riferimento del movimento rugbistico nazionale. Siamo pronti ad accogliere ancora una volta gli Azzurrini e a far sentire loro tutto il calore del pubblico trevigiano».

Photo Credits: Federugby.it

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AUTORE
Nasce a Venezia e fin da piccola coltiva la passione per lo sport, la scrittura e l'Oriente. Prima cestista, poi calciatrice, infine allenatrice. Lotta da sempre per l'uguaglianza nello sport. Caregiver, convive con 4 gatti maschi
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