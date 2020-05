Il Retrò Bar di Mogliano cerca un nuovo appassionato gestore

“Il Retrò nasce l’8 giugno 2018 – racconta Benny Rizzi – Quando l’ho comprato era un bar chiuso da tempo, vuoto, sporco e senza clienti.. ma io testardo ci ho creduto sin dal primo giorno. Ho creato una linea per la colazione, per l’aperitivo, per la pausa pranzo; per la sera ho inventato eventi, musica e tanta voglia di stare in compagnia. Sono riuscito a farlo diventare il punto d’incontro di Marocco, circa 1.900 abitanti, frazione di Mogliano vista la sua posizione strategica in piazza St. Antonio. Sono arrivato a riunire impiegati, parrucchieri, commercianti, avvocati per la pausa pranzo; mi sono creato il mio gruppo di clienti dal nulla arrivando oggi, dopo due anni, ad averli anche in questa triste pandemia portando loro il menù a casa, fino a Mogliano centro e nella frazione di Mazzocco”.

Benny, che il prossimo 19 maggio compirà 39 anni, ha dovuto fare una scelta. “In famiglia abbiamo un altro locale, il “Divino Vino” nella splendida Polignano a Mare in Puglia. Devo andar giù ad aiutare il locale di famiglia per gravi motivi di salute di mio padre e così ho dovuto scegliere di vendere il Retrò per poter dare una mano nel nostro locale e stare vicino alla mia famiglia. Spero di trovare una persona che possa seguire quello che ho creato nel Retrò con la mia stessa passione. E’ un’occasione da non perdere perché è diventato il punto d’incontro nella vita moglianese. Il gazebo e la veranda li ho fatti installare nel settembre 2019, di colore bianco candido come è la pulizia del locale. Il plateatico, con la veranda, può ospitare più di 100 posti a sedere, già abbastanza distanziati. In questo periodo di chiusura a causa della terribile pandemia che ci ha colpiti, si esegue il servizio a domicilio, dalle brioches mattutine al club sandwich e tramezzini gourmet serali. Oggi, primo maggio, ho consegnato personalmente 200 brioche ai moglianesi!”.

Agli interessati non resta che telefonare, per ordini e informazioni, al numero 3401472742.

Silvia Moscati

