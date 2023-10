Il quindicenne Cinquegrani è campione italiano

Ai campionati cadetti di Caorle il quindicenne trevigiano Jacopo Cinquegrani ha vinto il titolo italiano nei 100 ostacoli.

CAORLE – Un nuovo campione italiano in casa Trevisatletica. Sabato ai campionati italiani cadetti di Caorle il quindicenne Jacopo Cinquegrani ha vinto infatti il titolo italiano cadetti nei 100 ostacoli.

Cinquegrani ha corso la finale in 13”56 (vento –1.8 m/s), conquistando il primo podio tricolore della carriera. In batteria, poche ore prima, aveva fermato il cronometro a 13”52 (+0.4), poi si è confermato in finale. Una vittoria attesa, dopo che Jacopo si era costantemente migliorato lungo l’arco della stagione.

Il weekend precedente, nel campionato provinciale di Pederobba, Cinquegrani aveva corso addirittura in 12”7 (tempo manuale), realizzando la seconda prestazione italiana di sempre per la categoria cadetti. La finale tricolore di Caorle è stata la sua prima consacrazione a livello nazionale: “Dopo una bella batteria mattutina, in finale sono partito veloce: ho toccato un ostacolo, rischiando di cadere, ma non mi sono disunito, andando a vincere”, racconta il neocampione italiano.

Classe 2008, Cinquegrani abita a Treviso, in zona Chiesa Votiva, e studia al liceo scientifico Da Vinci. È allenato da Rolando Zuccon e dall’ex azzurra Mary Massarin. In pista a San Lazzaro fa parte di un gruppo di giovani ostacolisti, da Isabella Calzolari a Giovanni Zuccon, da Manuel Bresolin a Beatrice Buso, che nelle ultime stagioni ha centrato ripetutamente i podi tricolori, sia tra i cadetti (under 16) che tra gli allievi (under 18). La scuola degli ostacoli di Trevisatletica ha trovato, evidentemente, una nuova stella. E per Jacopo, baby del gruppo, gli esempi non mancano.

Ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle, Trevisatletica ha schierato anche Alberto Marchiori, tredicesimo nel lancio nel disco con 30.64, seconda misura della carriera.

Photo Credits: Grana/Fidal