Il Progetto Scuole E.ON porta in classe la sostenibilità

Il Progetto Scuole E.ON, lanciato a ottobre 2023 con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, l’uso consapevole delle risorse e accrescere la consapevolezza sull’importanza di adottare comportamenti virtuosi, si sta rivelando un successo crescente in tutta Italia. In questa edizione, l’iniziativa si arricchisce di nuovi contenuti e momenti, proponendo un approccio interdisciplinare che unisce sostenibilità, comportamenti green e scienza, in particolare le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Una delle novità più entusiasmanti è la “challenge supereroi green”, un’iniziativa che coinvolge attivamente le classi partecipanti. Gli studenti sono chiamati a esprimersi attraverso video o racconti, con l’obiettivo di riflettere sulle bellezze e le risorse del nostro Pianeta. La sfida invita i ragazzi a narrare i luoghi preferiti del loro territorio, stimolando il dibattito sull’importanza delle azioni quotidiane per la tutela dell’ambiente. L’approccio divertente di questa sfida mira a far riflettere i giovani sul loro ruolo nella lotta al cambiamento climatico, incoraggiandoli a diventare i supereroi green del futuro.

Il premio per il miglior elaborato non solo celebra la creatività degli studenti, ma offre anche un contributo tangibile alla classe vincitrice: tre stereomicroscopi di tipologie differenti, strumenti che promuovono la scoperta scientifica e l’interesse per le materie STEM.

Il Progetto Scuole E.ON non si limita alla sostenibilità e ai comportamenti green, ma abbraccia anche la scienza e le materie STEM. L’approccio interdisciplinare si basa su divertimento e rigore scientifico, grazie alla collaborazione con partner quali Pleiadi e Meteo Expert. L’obiettivo è introdurre i bambini e i ragazzi al mondo di domani, aumentando la loro consapevolezza e sensibilità attraverso lo studio di principi scientifici fondamentali.

L’edizione 2023-2024 del Progetto Scuole E.ON ha ottenuto il patrocinio morale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), confermando la rilevanza istituzionale e l’importanza delle tematiche affrontate. Il costante apprezzamento da parte di docenti e studenti testimonia l’efficacia e l’impatto positivo delle attività proposte.

Una testimonianza significativa proviene da Vincenza Arcerito, docente della Scuola Primaria M. L. King di Cesano Maderno, che ha elogiato il progetto per l’opportunità offerta agli studenti di partecipare a laboratori scientifici con esperti del settore. Questa testimonianza evidenzia l’effettivo valore educativo e formativo del Progetto Scuole E.ON.

Il Progetto Scuole E.ON non si limita alle aule scolastiche, offre ai docenti di tutta Italia la possibilità di approfondire tematiche legate alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici attraverso corsi formativi. La recente iniziativa, svoltasi il 23 e 24 gennaio in collaborazione con Meteo Expert e Pleiadi, ha permesso a circa 100 insegnanti di ottenere crediti formativi e acquisire strumenti didattici per educare le nuove generazioni in modo innovativo.

Il progetto prevede anche sondaggi periodici per valutare l’interesse e la sensibilità dei bambini verso le tematiche green, sottolineando l’importanza dell’educazione ambientale nelle scuole. I risultati del sondaggio condotto nella scorsa edizione hanno evidenziato una preoccupazione diffusa tra gli studenti per il futuro dell’ambiente, sottolineando l’efficacia delle attività formative scolastiche nel plasmare le priorità delle famiglie italiane.

In chiusura, Mauro Biraghi, Marketing and Corporate Communications Director di E.ON Energia, ha espresso il proprio orgoglio per il successo del progetto e l’entusiasmo generato in questa edizione. Il Progetto Scuole E.ON continua a crescere, coinvolgendo le nuove generazioni in esperienze significative per contribuire tutti insieme a fare la differenza nella tutela del Pianeta.

La challenge “supereroi green” è stata pensata per ispirare ragazzi e ragazze a visualizzare un futuro più verde per l’Italia, dove saranno loro i protagonisti come supereroi green.