Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Ci sono delle persone nel mondo dello sport che lo amano talmente tanto da rinunciare a praticarlo e magari a raggiungere risultati pregevoli, esaltanti per la propria persona e che invece decidono di dedicarsi a chi pratica degli sport. C’è chi si dedica a scoprire talenti, chi a fare l’arbitro per qualche sport, chi si prende cura di qualche atleta (manager) e chi invece dedica tutto il proprio tempo libero ad insegnare i meccanismi, le regole, i trucchi ed i risvolti di uno o più sport (si chiama allenatore). A Mogliano c’è il caso del professor Romeo (Pino) Girardi, che oltre che essere allenatore di pallavolo è un trascinatore di ragazzi che vogliono intraprendere la pratica di un qualche sport di squadra. Per colmare questa esigenza, a Mogliano diversi decenni fa, il prof. Girardi decise di fondare una Società che si chiama “Polisportiva Mogliano”, la quale accoglie tutti i ragazzi che vogliono praticare un qualsiasi sport individuale o collettivo iniziandolo nella mischia della competizione. Vediamolo un po’ più da vicino questo personaggio che tante città ci invidiano.

Il professor Romeo Girardi e la Polisportiva

(classe 1939)

50 anni di attività con la Polisportiva

Al Presidente e fondatore della Polisportiva Romeo Girardi, ex professore di ginnastica del Liceo Berto, il Coni ha conferito, per i suoi 50 anni di attività, il premio la “Stella di bronzo” al merito sportivo, con il quale ha voluto tributare il significativo riconoscimento per la passione e la dedizione di un’intera vita spesa per lo sport.

Aveva cominciato tanti anni fa, alla chetichella, basandosi solo sulla sua libera iniziativa e la buona volontà di insegnare la cultura e l’attaccamento allo sport alle giovani generazioni che crescevano a Mogliano. Dopo parecchi sacrifici era riuscito a formare una squadra di pallavolo femminile Ma non aveva sponsor ed inizialmente le ragazze non pagavano nemmeno la quota d’iscrizione alla Polisportiva.

Fortunatamente, allora i genitori si prestavano ben volentieri ad accompagnare con le proprie macchine le ragazze che disputavano il campionato di pallavolo femminile nelle località delle trasferte.

L’unica sponsorizzazione di cui usufruiva la Polisportiva era quella del titolare di una Pizzeria di amici di Girardi e simpatizzanti della lodevole iniziativa nella quale l’amico professore si era imbarcato, che faceva stampare di volta in volta le locandine secondo il calendario del campionato!

Con la perseveranza e la continua insistenza nell’impresa, il prof. Girardi nel tempo è riuscito a creare un complesso sportivo invidiabile, allargando continuamente la cerchia delle discipline sportive praticate; non solo, ma ha saputo promuovere anche una eccellenza moglianese in ambito sportivo, ma soprattutto sociale, contribuendo a modificare le abitudini dei giovani e dell’intera società moglianese. Egli impersona per le sue atlete la splendida figura del “capocordata” e del maestro sia in campo che fuori campo.

L’adunata generale in palestra all’inizio dell’attività annuale

Oggi la Polisportiva costituisce con pieno merito un profilo rilevante nello sport moglianese. I migliori risultati la società li ha raccolti nella pallavolo con la partecipazione della squadra femminile, allenata da sempre dal professor Girardi, alla serie A2 italiana nel 1992 – 1993 e quella della della squadra maschile nella serie B1. Storicamente importante è anche la pallacanestro, mentre l’attività emergente, che prospera sotto la guida del mezzofondista Faouzi Lahbi, è l’atletica.

Pur nella sua complessità, l’intera società è ancora gestita e presieduta da Girardi, che con il suo lavoro, il suo impegno, la collaborazione della sua famiglia e di altri assidui collaboratori volontari, ha raggiunto risultati encomiabili, conta centinaia di iscritti in varie discipline, continua a collezionare risultati in vari campi dello sport da considerare senza ombra di dubbio il suo fondatore e presidente un vero baluardo dello sport. Egli ha dedicato interamente la sua vita, nel tempo libero, ad insegnare le diverse discipline sportive contribuendo a formare dei campioni che ci consentono di annoverare Mogliano tra le città più prolifere di risultati sportivi ad alto livello in parecchi sport. E la Polisportiva è una meravigliosa realtà della quale Mogliano non potrebbe più fare a meno.

Complimenti professore, un doppio plauso per il prezioso lavoro svolto!

La Polisportiva e le sue molteplici attività

L’intera attività della Polisportiva si ramifica in molteplici discipline sportive con diverse squadre e parecchi campionati e spazia dalla arrampicata all’atletica, alle attività sociali, al basket, la danza, la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, il judo, lo ju jitsu, lo yoga, il karate, il pilates, il volley, l’attività motoria per la terza età, con un notevole numero di partecipanti che ammonta a 1.544 iscritti.

La sede è presso lo stadio comunale “Arles Panisi” di via Ferretto, n. 2

