Il Presidente Mattarella alla Prima del Teatro La Fenice

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Venezia il 24 novembre in occasione della Prima della Fenice ‘Les Contes d’Hoffmann’ di Offenbach. Lo ha reso noto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo la telefonata dal Quirinale.

VENEZIA – “Voglio esprimere grande soddisfazione per la conferma che il Capo dello Stato mi ha dato oggi riguardo alla Sua presenza alla Prima della Fenice il prossimo 24 novembre – ha dichiarato il sindaco – Grazie Presidente per il grande onore, la aspettiamo“.

Intanto ieri, a Taranto, il Presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della quarta edizione del Festival della cultura paralimpica, in programma a Taranto fino al 17 novembre.

Taranto – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival della cultura paralimpica, 14 novembre 2023. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Quest’anno, per la manifestazione organizzata dal Comitato paralimpico italiano (Cip) che chiama a raccolta coloro che offrono un contributo concreto sui temi dell’inclusione e della disabilità, è stato scelto il tema “sport, linguaggio universale”.

Nel corso della cerimonia, moderata dal giornalista Iacopo Volpi, hanno portato le loro testimonianze Alessandra Campedelli, ex CT della Nazionale di pallavolo femminile sorde dell’Italia; Mahdia Sharifi, atleta afghana della Squadra olimpica dei rifugiati; Zakia Khudadadi, prima donna afghana a praticare parataekwondo, Joseph Joel Boganelli, atleta della Nazionale di basket in carrozzina; Dong Dong Camanni, atleta paralimpico di judo.

