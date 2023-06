Il Presidente dell’A.P.S.A. e la spiritualità nel 30° anniversario della Fondazione Centesimus Annus

Il Presidente dell’A.P.S.A., S.E. Mons. Nunzio Galantino ha partecipato al 30° anniversario della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, sottolineando l’importanza di comprendere i principi fondamentali della spiritualità. Durante l’evento, è stato presentato un libro con i 30 anni di messaggi papali alla Centesimus Annus Pro Pontifice.

CITTÀ DEL VATICANO. S.E. Mons. Nunzio Galantino, Presidente dell’A.P.S.A. – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è intervenuto durante il 30° anniversario della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, tenutosi a Città del Vaticano il 5 e 6 giugno 2023 nel convegno “Memoria per costruire il futuro: Pensare e agire in termini di comunità”.

In occasione dell’anniversario è stato creato un libro con la raccolta con i 30 anni di messaggi papali alla Centesimus Annus Pro Pontifice.

La raccolta ha riportato i discorsi dei tre Papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Ognuno di loro ha affrontato molteplici questioni riguardanti la fede, la morale, la politica, l’ecologia e molti altri aspetti della vita umana.

Giovanni Paolo II, ad esempio, ha parlato della centralità della dignità umana, della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani. Benedetto XVI, invece, ha affrontato temi come la verità, la fede e la ragione, la crisi della modernità, la bioetica e il dialogo interreligioso. Ha anche parlato della necessità di una nuova evangelizzazione e della riforma della Chiesa.

Francesco, infine, ha affrontato questioni come la povertà, la giustizia sociale, l’ambiente e l’immigrazione. Ha anche parlato della necessità di riformare la Chiesa e di renderla più vicina alla gente comune.

In generale, i discorsi dei Papi degli ultimi trent’anni hanno affrontato una vasta gamma di temi importanti per la Chiesa e per il mondo in generale. Essi hanno cercato di fornire una guida morale e spirituale per i fedeli e per tutti coloro che cercano di costruire un mondo migliore.

Nell’affrontare il libro, S. E. Mons. Nunzio Galantino ha sottolineato l’importanza di comprendere i principi fondamentali che sostengono le nostre credenze e i nostri valori. Ha notato che, senza questa comprensione, questi principi rischiano di diventare semplici ricordi, invece che aspetti viventi della nostra vita.

Uno dei temi chiave del libro, secondo il Presidente, è l‘idea che la visione della Centesimus Annus rappresenti una forma valida di apostolato, accessibile a tutti. Questa visione, ha spiegato, non è elitaria, ma piuttosto un modo di sperimentare un senso di appartenenza e di connessione ad una comunità.

Il Presidente ha anche sottolineato l’importanza della spiritualità nelle nostre vite, soprattutto di fronte alla natura complessa e spesso frammentata della società moderna. Ha citato gli insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II, che hanno enfatizzato la necessità di una spiritualità che vada oltre l’individualismo e l’attivismo sociale, e che fornisca una visione unificante e speranzosa dell’esistenza.

Pur riconoscendo le sfide presentate dalla vita in un mondo complesso, H.E. Msgr. Nunzio Galantino ha sottolineato l’importanza di abbracciare queste sfide come opportunità di crescita spirituale e culturale. Ha incoraggiato il suo pubblico ad affrontare le complessità della vita con un senso di apertura e curiosità, riconoscendo che c’è sempre di più da imparare e scoprire.

In conclusione, la presentazione di S. E. Mons. Nunzio Galantino ha evidenziato l’importanza dei principi fondamentali, della comunità e della spiritualità nelle nostre vite. Abbracciando questi valori, possiamo navigare le complessità del mondo moderno con un senso di scopo e significato, e continuare a crescere e svilupparci come individui e comunità.