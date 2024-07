Il potere delle parole nel cammino di Al-Anon

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

Mi sembravano delle parole a cui non riuscivo a dare un significato logico e razionale. Molto probabilmente le cercavo nel posto sbagliato, nella mente anziché nel cuore. Sono state le parole di un membro di Al-Anon e lo squillo del telefono, come un fulmine a ciel sereno, che mi hanno illuminato.

“Il piccolo impegno che mi assegni durante la settimana, mi aiuta a superare i momenti di maggior sconforto. Tu non ti rendi conto di quanto mi sia di aiuto tutto questo.” Così continuava l’anonimo membro di Al-Anon, le cui parole, ora che ci penso, racchiudevano la chiave della comprensione e dell’incoraggiamento.

Questa stessa chiave apre la porta del cuore ad ogni membro di Al-Anon. Quando una persona nuova arriva al gruppo, spesso nel momento più bisognoso di comprensione e incoraggiamento, trova le parole che cercava. Con il tempo, quelle parole entrano così profondamente in noi da farci comprendere, al di là del dolore e della disperazione, la malattia dell’alcolismo.

In Al-Anon, incoraggiamo il nostro caro con la quotidianità del vivergli accanto, con un amore rinnovato. Molte persone che arrivano nel gruppo hanno vissuto momenti difficili, non compresi dal mondo esterno, al massimo commiserati. Ma in Al-Anon scoprono non solo comprensione, ma anche incoraggiamento da parte di chi ha attraversato o sta attraversando situazioni simili.

Come? Attraverso testimonianze e parole semplici, sincere, che provengono dal cuore e che mostrano la volontà di tornare a vivere e a amare. Queste parole ci danno la forza di essere sereni anche quando il nostro caro non lo è, di infondergli fiducia e voglia di vivere, di ricominciare ad amarlo, di accettarlo senza grandi discorsi ma con semplici gesti quotidiani.

In Al-Anon, impariamo che le parole possono essere curative. Possono portare conforto, speranza e una nuova prospettiva. Ogni incontro è un’opportunità di apprendere da chi ha affrontato le stesse difficoltà e ha trovato la forza di andare avanti. Non si tratta solo di parole dette, ma di parole che trasmettono la solidarietà di una comunità che cammina insieme verso la guarigione e la rinascita.

Quindi, se ti sembrano parole senza un significato logico e razionale, cerca di ascoltarle con il cuore. Potrebbero essere quelle parole che stavi cercando per trovare comprensione, supporto e la chiave per aprire il tuo cuore al cammino di Al-Anon.