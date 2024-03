“Il più bello d’Italia”: nuova edizione con bellezze trevigiane e veneziane

Sono ben tre, su sette, i ragazzi della Marca Trevigiana che hanno ottenuto una fascia alla prima tappa del concorso di bellezza maschile 2024 “Il più bello d’Italia”.

Da sinistra: Gregor Kajganic, Antonio Marittimi, Mattia Ghirardi

Asolo (TV) – La nuova stagione del concorso di bellezza maschile, Il più bello d’Italia del patron Silvio Fasano, è iniziata venerdì 8 marzo al ristorante e lounge bar “Momà” di Asolo (TV). Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa prima tappa, che ha visto l’assegnazione di sette fasce. I sette riceventi accedono così di diritto all’ambita finale regionale veneta, in programma a fine estate a Rosolina Mare (RO), dove saranno selezionati i concorrenti che rappresenteranno il Veneto alle fasi nazionali del concorso (che si terranno sulla riviera Ligure, come da storica tradizione).

Primo classificato, Mattia Lustrini, 24enne di Prato al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia – Dorian Gray. Mattia è alto 1.75, lavora come cuoco in una gastronomia e studia economia all’ università. La sua ambizione è lavorare nel mondo dello spettacolo. L’uomo ideale d’Italia – Eywa è Mattia Ghirardi, 21 anni di San Vendemiano (TV), studente di infermieristica, ama il calcio e gioca nella squadra del Campolongo. Mattia è alto 1.80. Il suo sogno nel cassetto è girare il mondo.

La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia – premio speciale Antonio Fasano è stata assegnata ad Antonio Marittimi, 24enne di Treviso, alto 1.79. Antonio è studente di Ingegneria e lavora nel settore qualità di un’ azienda per dispositivi medici. Tra i suoi progetti c’è quello di diventare manager di una multinazionale.

Andrea Sartor, 27enne, alto 1.73 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport. Andrea, che abita a Quarto d’Altino (VE), vorrebbe diventare un attore affermato. Attualmente è personal trainer, responsabile di una palestra e modello per il settore fitness.

Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda – sponsor Donne D’autore, la giuria l’ha voluto assegnare a Gregor Kajganic, 22enne di Breda di Piave (TV), alto 1.80. Laureando in Scienze motorie e studente in Osteopatia, è attualmente personal trainer in palestra. Sogna di lavorare nel settore sanitario.

Il titolo de Il più bello d’Italia per il cinema, è stato assegnato ad Alessio Cannino, 23enne di Bologna. Alessio è alto 1.83, nella vita lavora come agente di commercio nel settore abbigliamento ed è anche ballerino di Reggaeton, salsa e bachata. Sogna di lavorare nel cinema come attore.

Samuele Pin, 22enne di Mestre Venezia, è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv. Di professione è consigliere alle vendite nel settore bricolage, ma al tempo stesso è un calciatore professionista del Venezia. Studia per diventare personal trainer. Samuele è alto 1.83 e sogna di diventare buyer nel settore immobiliare.

I sette ragazzi fasciati alla prima tappa della stagione 2024 de “Il più bello d’Italia”

La selezione è stata organizzata da Oltre Il Rock ed è stata presentata da Laura Zambelli. A curare il look dei concorrenti lo staff del Salone Donne D’autore di Favaro Veneto (VE). Partner dell’evento Idea Sposa di Legnaro (PD), che ha vestito la conduttrice.

Crediti fotografici: Massimo Balestrieri e Riccardo Panizzo