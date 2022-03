Il peso delle colonne sonore nei videogiochi￼

Nel successo dei prodotti di intrattenimento più diffusi, dai film alle serie tv, sono numerose le componenti a giocare un ruolo importante e, fra queste, un ruolo di primo piano spetta alle colonne sonore. Troppo spesso queste vengono però viste in maniera superficiale: nelle produzioni di questo tipo, in effetti, l’impatto di base è dato proprio dalle componenti visive, e a prima vista le tracce musicali si trovano a rivestire un ruolo quasi relegato a semplice accompagnamento. Fortunatamente, diversi riconoscimenti di settore restituiscono la giusta importanza alle colonne sonore, premiando quelle che meglio delle altre riescono a ricoprire il proprio ruolo. Al giorno d’oggi, fra i prodotti di intrattenimento di maggior successo devono essere compresi i videogame: ciò porta inevitabilmente a chiedersi se anche per essi il ruolo della colonna sonora sia centrale o se, al contrario, la loro interattività renda l’accompagnamento musicale meno importante rispetto a prodotti più tradizionali.

Il paragone più immediato è ovviamente dato da titoli che siano sovrapponibili rispetto ai più classici film o serie tv, ossia titoli dove la narrazione rappresenta il centro dell’esperienza videoludica: l’abbondanza di videogame narrativi, fortunatamente, rende agevole fare confronti. Si può considerare, per esempio, la serie Assassin’s Creed, composta da numerosi titoli che si succedono dal 2007 e che ancora oggi rappresenta uno dei prodotti di punta di Ubisoft. Si tratta di una serie i cui vari titoli vanno a comporre una narrazione più ampia e stratificata, esattamente come accade con serie cinematografiche o televisive, e assumono quindi importanza centrale i richiami fra i vari capitoli: se i collegamenti sono affidati in prima analisi a trame e personaggi, non si può ignorare il ruolo ricoperto anche dalla colonna sonora. Il tema principale composto per Assassin’s Creed 2 dal compositore danese Jesper Kyd, per esempio, ritorna in quasi tutti i titoli della trama, rielaborato in vari modi per adattarsi alle ambientazioni del singolo capitolo. Una soluzione che è vera tanto per le produzioni più ricche quanto per titoli indipendenti come la serie Ori, rivelazione del 2015 seguita nel 2020 da un nuovo e apprezzatissimo capitolo la cui colonna sonora richiama proprio quella del suo predecessore, in grado di vincere il premio per la miglior musica originale ai Dice Awards del 2016.

Tastiera e spartito

Ovviamente non sempre nei videogiochi la narrazione è centrale: ci sono titoli dove il gameplay è l’unico fine, e viene dunque da domandarsi se anche in questi casi la colonna sonora abbia la stessa importanza. La risposta è senza dubbio positiva, in questo caso soprattutto grazie al ruolo di sottofondo e di setting “ambientale” fatto dalla musica. Si possono considerare puzzle come Free Cell o Mahjong, tradizionalmente inclusi nelle installazioni dei più diffusi sistemi operativi per computer e dove le tracce musicali si comportano esattamente come musica ambientale, come particolarmente evidente dai toni orientali scelti per il Mahjong, passatempo di origine cinese. L’accompagnamento musicale è centrale anche per le versioni digitali delle slot, come dimostrato dai numerosi titoli ospitati su piattaforme come PokerStars Casino dove, per esempio, vengono utilizzati temi epici per slot ambientate nell’antica Grecia: anche in questo caso, il fine ultimo è quello di sottolineare l’ambientazione del videogioco e contemporaneamente enfatizzare i diversi momenti del gameplay.

Game Boy

Giunti a questo punto si potrebbe concludere che l’importanza delle colonne sonore nei videogiochi sia emersa in tempi recenti, in parallelo alla crescita anche in ambito didattico del settore videoludico e soprattutto ai suoi progressi tecnologici. In questo senso è certamente vero che i videogame più recenti possono contare su maggiori risorse per le loro componenti, compresa naturalmente quella musicale; ma quest’ultima ha sempre rivestito un ruolo importante anche in momenti più risalenti. Basti pensare ai tempi del Game Boy, il cui chip sonoro era in grado di sfruttare contemporaneamente 4 canali audio: la soluzione permetteva di riprodurre tracce passate alla storia come i temi di Super Mario, Donkey Kong, Zelda e così via, tutti ancora oggi amatissimi e periodicamente riproposti nei più svariati contesti. Menzione particolare merita Tetris, il cui cosiddetto Tema A è diventato talmente famoso come accompagnamento del videogioco da oscurare la sua controparte “originale”, la canzone popolare russa Korobeiniki.

La musica nei videogiochi, insomma, rappresenta una componente essenziale in qualsiasi espressione videoludica si possa prendere in considerazione. Esattamente come per film e serie tv, le colonne sonore nei videogame sono parte centrale dell’esperienza offerta dal prodotto, contribuendo in maniera determinante al suo successo.